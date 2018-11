La violenza è sempre maschile

huffingtonpost

(Di sabato 24 novembre 2018) Iniziata la manifestazione nazionale a Roma nella due giorni in cui si protesta contro lasulle donne. Sulla piazza romana sono previste almeno 50mila persone. La manifestazione parte da piazza Esedra fino alla storica piazza San Giovanni. Col passare dei minuti sta aumentando il numero delle manifestanti che stanno partecipando all'iniziativa contro lasulle donne, promossa dal comitato 'Non una di meno'. Al momento le manifestanti sono ferme ancora a Piazza della Repubblica, in attesa di nuovi arrivi provenienti dal resto d'Italia.Alla manifestazione sono numerose le sigle presenti, tra queste la Casa delle Donne Internazionale, molti collettivi della sinistra e anche una delegazione dell'Anpi. Molti gli slogan urlati, tra questi 'La mia libertà non si vende' e 'Libere di vivere'.Ecco il documento di Non una di Meno: "Non una di Meno denuncia la ...