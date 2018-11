La sonda InSight della Nasa si prepara ad atterrare su Marte

Lunedì InSight sbarca su Marte : la sonda era partita il 5 maggio dalla California : E' molto atteso l'arrivo della sonda InSight, previsto per Lunedì 26 Novembre, alle ore 21:53, su Marte. La sonda è partita dalla base spaziale di Vandenberg, in California, il 5 maggio. La regione di Marte dove toccherà il suolo InSight, chiamata "Elysium Planita" è stata selezionata appositamente, tra altre venti, esaminate dai ricercatori americani, perché ritenuta la più conveniente per l'ammartaggio, grazie alle caratteristiche orografiche ...