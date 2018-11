La pressione di Spalletti per far ripartire l' Inter | Ci giochiamo il futuro

ilgiornale

(Di sabato 24 novembre 2018) Durante una stagione ci sono certi momenti che possono segnarne il prosieguo in modo definito. Per l'lo snodo cruciale è arrivato, per stessa ammissione del suo allenatore, Luciano: "Ciuna fetta importante del nostro campionato e del nostro". Perché dopo la partita di stasera contro il Frosinone, i nerazzurri sono attesi mercoledì prossimo dal Tottenham a Londra con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. Poi dalle trasferte a Roma per affrontare i giallorossi e a Torino per sfidare la Juventus. Tutti match da cui non sarà certo semplice uscire con dei punti in tasca.Ecco perché dopo la sconfitta di Bergamo diventa importante vincere in casa contro i penultimi in classifica. Approfittando anche del fatto di avere più di 60.000 spettatori dalla propria parte a San Siro. E approfittando della vena realizzativa ...