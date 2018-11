La polizia del Kenya | Silvia Romano è viva

Kenya - il capo della polizia : "Sappiamo che Silvia è viva" : ' Silvia Romano è viva, non abbiamo dubbi'. Le prime notizie sulle condizioni della cooperante italiana, a quasi quattro giorni dal rapimento, arrivano dal responsabile della polizia Kenya na per tutti ...

Volontaria sequestrata in Kenya - altri 6 arresti - Capo della polizia : 'Ottimisti sul ritrovamento' : Il sequestro della Volontaria milanese Silvia Costanza Romano , rapita martedì in Kenya , "è un episodio terribile che stiamo seguendo dall'inizio con l'unità di crisi della Farnesina". Lo ha detto il ...

Droga - è allarme - parla il Capo della polizia : «Mobilitiamoci» : ... in particolare tra i giovani, che deve essere affrontato armonicamente da tutte le istituzioni e attori sociali , dalle famiglie agli insegnanti, dalle parrocchie agli enti locali e alla politica in ...

Lamborghini - Tutti i segreti della Hurácan della polizia - VIDEO : In pista tutto è possibile. Si può correre, si può andare di traverso. E si può anche usare lautovelox per "pizzicare" una vera auto della Polizia. Sì perché, per una volta, abbiamo invertito i ruoli e ci siamo divertiti a rilevare la velocità della supercar in divisa più famosa dItalia, la Lamborghini Huracán, lanciata sul rettilineo della nostra pista. Siamo saliti a bordo. E siccome non ci sembrava ancora abbastanza abbiamo pensato ...