La muffa uccide | una diciottenne è morta dopo averla ‘respirata’ per mesi in università

meteoweb.eu

(Di sabato 24 novembre 2018) Laè dannosa e puòre. Sottovalutarla può solo far aumentare il rischio per la propria salute. Olivia Paregol, 18 anni, è stata a stretto contatto con lapere ne è. Ha contratto un virus che colpisce le vie respiratorie: si tratta dell’adenovirus che nel solo New Jersey ha già ucciso 11 bambini. Gli studenti dell’del Maryland frequentata da Olivia avevano denunciato la presenza diall’interno del dormitorio già da, e la scuola era effettivamente intervenuta, ma per la ragazza non c’è stato più nulla da fare: aveva già contratto il virus. Secondo i compagni di stanza della ragazza sarebbe stata proprio lala causa della malattia di Olivia, alla quale l’adenovirus ha causato una polmonite acuta. All’inizio era una semplice tosse, ma poi, anche a causa del sistema immunitario fragile della ...