La formazione prima di tutto | al Tarquinia Calcio un pomeriggio di lezione con il

Il primato dell'informazione professionale : Qualcuno ha parlato di rivincita dell'informazione di qualità quando ha letto le cifre dell'ultimo Rapporto Censis, qualche giorno fa. Una riflessione, in effetti, scaturisce proprio dai dati riguardanti la progressiva disaffezione degli utenti da certi social, almeno per quanto riguarda il reperimento di notizie di interesse pubblico. In altri termini, sempre meno italiani cercherebbero nei social informazioni di attualità e ...

Nasce AEA - prima Accademia di alta formazione per tecnici aeronautici : ... soprattutto in un momento così delicato per il lavoro, in termini di sicurezza e economia". Entro il 2037 saranno necessari nel mondo 754 mila manutentori aeronautici, di questi solo in Europa ...

Cresce “The Trust Project” per la fiducia nell’informazione - La Stampa prima testata italiana ad aderire : In un’azione concertata contro la disinformazione online, venti testate giornalistiche si sono aggiunte agli sforzi dei fondatori del Trust Project (www.theTrustproject.org) per aumentare la trasparenza e la fiducia nei mezzi di informazione, tra cui si contano le quattro più diffuse testate dei quotidiani italiani: dopo La Stampa e La Repubblica ...

Cresce "The Trust Project" per la fiducia nell'informazione - La Stampa prima testata italiana ad aderire : Il risultato di tale crescita è che oggi più di 120 siti d'informazione in tutto il mondo utilizzano gli indicatori di fiducia messi a punto dal progetto, il primo standard di trasparenza per l'...