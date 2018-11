La Difesa mette a dieta i soldati - circolare contro il sovrappeso - : L'obesità negli anni è stata anche motivo di congedo anticipato. Saranno previsti "percorsi di sostegno" e verranno eliminate le disparità di trattamento

"I nostri militari sono sovrappeso". La Difesa mette i soldati a dieta : Roma, 24 novembre 2018 - Negli Stati Uniti, dove quest'anno l'esercito mancherà gli obiettivi di assunzione previsti con un deficit di circa 6.500 soldati, è stato definito un problema di sicurezza ...

Nicklas Bendtner condannato a 50 giorni di carcere per aggressione - l’ex Juventus ammette : “era Difesa personale” : Nicklas Bendtner, ex calciatore della Juventus, è stato condannato a 50 giorni di carcere: il calciatore aveva aggredito un tassista a Copenaghen Grossi guai all’orizzonte per Nicklas Bendtner. L’ex calciatore, fra le altre, della Juventus, è stato condannato a 50 giorni di carcere e 1500 corone di ammenda (179€ circa) per aggressione. Il fatto è accaduto lo scorso settembre a Copenaghen, quando Bendtner si è rifiutato di ...

Mercati finanziari a fine ciclo. Ma è presto per mettersi in Difesa : Se consideriamo che le borse precedono di sei mesi l'economia, i prossimi sei mesi dovrebbero portare delle opportunità agli investitori. In effetti per il gestore il recente sell off sui Mercati è ...

Israele - si dimette il ministro della Difesa Lieberman. Terremoto nel governo : Polemico con la decisione del governo Netanyahu di accettare il 'cessate il fuoco' con i palestinesi, che 'equivale - ha spiegato il 'falco' - ad essersi arresi al terrorismo'. Esulta Hamas: 'una ...

