La dieta mediterranea | caratteristiche e benefici

Dieta scandinava vince su dieta mediterranea : riduce declino fisico della vecchiaia : La dieta scandinava vince sulla dieta mediterranea in quanto riduce negli anni il rischio di declino fisico e la perdita di autonomia nei movimenti.

La 'Settimana della cucina italiana nel mondo' sarà dedicata alla dieta mediterranea : La dieta mediterranea è il tema centrale della terza edizione della 'Settimana della cucina italiana del mondo' dal 19 al 25 novembre 2018, un'evento che da tre anni promuove all'estero la qualità della cucina italiana, i prodotti agroalimentari con il marchio 'Made in Italy' e la cultura dei territori di produzione. Oltre 1000 eventi in 120 Paesi del mondo che coinvolgeranno cuochi, pizzaioli e gelatai per valorizzare la cultura gastronomica ...

Oggi è il compleanno della dieta mediterranea : “Esempio di dieta sostenibile che fa bene a salute e pianeta” : Solo 8 anni fa (16 novembre 2010) l’UNESCO riconosceva la dieta Mediterranea quale “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”. Nell’area del Mediterraneo (e non solo) la conosciamo e la adottiamo da molto più tempo e Oggi rappresenta uno dei modelli alimentari più sostenibili, in grado di aiutare la nostra salute oltre a quella dell’ambiente. Parliamo di un vero e proprio “elisir di lunga vita”, come conferma uno studio internazionale ...

La dieta mediterranea al centro della Settimana della cucina italiana : Ma la politica ha capito troppo tardi il valore della promozione integrata, ora la facciamo anche con l'accorpamento al Mipaaft del turismo. E lo facciamo coi i privati, e quando si lavora insieme ...

dieta mediterranea : allunga la vita ma solo con questi cibi : La Dieta mediterranea allunga la vita, ma è importante, perché sia benefica, consumare i cibi giusti. Lo svelano gli esperi che hanno preso parte all’ultima edizione dell’ExpoSalus and Nutrition a Roma. Secondo i professionisti del settore c’è una grande difficoltà nel reperire gli alimenti che fanno parte della Dieta mediterranea. Sono poche infatti per persone che sanno davvero quali sono i cibi chiave di questo regime ...

"BUON COMPLEANNO - dieta MEDITERRANEA! 2018" A Pollica la tre giorni dedicata al gusto e al benessere con Bastianich - Tatangelo - Casa Surace - ... : ...00 - Visita guidata gratuita al Museo Vivente della DIETA mediterranea e al Museo Vivo del Mare L'ingresso a tutti gli spettacoli è libero e gratuito.

CON LA CICERCHIA - dieta mediterranea IN FESTA! : ... il penultimo weekend di novembre coincide con la ' Settimana della cucina italiana nel mondo ', un tributo all' Italian Style dedicato quest'anno alla DIETA MEDITERRANEA e proposto nelle ambasciate ...

dieta fusion per dimagrire : mediterranea ed orientale insieme : La Dieta fusion può far dimagrire fino a un chilo in 3 giorni. E' una Dieta mediterranea ed orientale insieme. Ideata dal nutrizionista Sukkar.

Sovrappeso e obesità : dieta mediterranea ipocalorica e attività fisica per mantenere la perdita di peso nel tempo : Ai pazienti Sovrappeso o obesi, soprattutto quelli con sindrome metabolica, è chiesto di perdere peso cambiando il loro stile di vita. L’obiettivo di questa richiesta è quello di ridurre il rischio cardiovascolare, tuttavia non ci sono prove scientifiche del fatto che questo effetto benefico possa essere mantenuto a lungo termine. Anche se le diete povere di grassi e carboidrati si sono dimostrate efficaci per perdere peso e migliorare il ...

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA - PROTEZIONE CONTRO TUMORI ALL'INTESTINO/ L'acido oleico e la dieta mediterranea : L'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA ha dei poteri CONTRO i TUMORI ALL'INTESTINO: L'acido oleico prodotto blocca le infiammazioni e previene il cancro creando una barriera protettiva.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:01:00 GMT)

Alimentazione - calorie mettono italiani in difficoltà/ dieta mediterranea al top - ma il 16% la segue d'estate : Gli italiani sono bocciati in Alimentazione: nonostante le materie prime che ci offre il nostro paese siano ottime c'è grandissima confusione su varie cose tra cui soprattutto le calorie.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:30:00 GMT)

Soffri di depressione? La dieta mediterranea ti aiuta! Ecco perché : tutti i benefici : dieta mediterranea e depressione: i benefici di un’alimentazione ‘corretta’ sul piano psicologico. Proprio così, seguire la cosiddetta ‘dieta mediterranea’ può aiutare a prevenire disturbi depressivi. Lo afferma uno studio dell’University College London dove sono stati revisionati 41 casi. I risultati, pubblicati sulla rivista Molecular Psychiatry, dimostrerebbero che una dieta a base di frutta, verdura, ...

dieta mediterranea per combattere la depressione : lo studio dell'University College London : La Dieta mediterranea potrebbe aiutare a prevenire la depressione: questo il risultato di una ricerca inglese condotta dall'University College London. Lo studio condotto dall'università britannica è partito dall'analisi e revisione di 41 studi di ricerca in merito all'applicazione della Dieta mediterranea a stati di disagio psicologico causato dalla depressione, deducendo che la Dieta mediterranea potrebbe essere applicata con potenziale ...

"La dieta mediterranea aiuta a prevenire la depressione" : lo studio : Un regime alimentare specifico può avere effetti benefici sull'umore e aiutare a prevenire la depressione