La coop? Nella chiesa Vescovi ormai liquidatori fallimentari

GTFO : lo sparatutto cooperativo ispirato a Left 4 Dead arriverà nella primavera del prossimo anno : Lo shooter stealth co-op hardcore ispirato a Left 4 Dead di 10 Chambers Collective, GTFO, non uscirà quest'anno come previsto. La nuova finestra di lancio è la primavera del 2019. Come segnala Gamereactor, in un tweet lo sviluppatore ha dichiarato il motivo del ritardo:"GTFO riceverà una nuova finestra di lancio: primavera 2019. Vogliamo assicurarci che rispetti le vostre aspettative, e le nostre, e per questo abbiamo bisogno di un po' più di ...

Li Keqiang : maggiori risultati nella cooperazione tra la Cina e l'Europa centrorientale : ... creare un pensiero di cooperazione e conseguire maggiori risultati di cooperazione nei settori di interconnessione, parchi industriali, agricoltura, turismo, scienza e tecnologia, finanza e scambi ...

I twenty one pilots nei panni di Lady Gaga e Bradley cooper nella locandina di 'A Star Is Born' per spingere il nuovo album 'Trench' : https://t.co/dDXhl0XWNx pic.twitter.com/kcrm4fBWLm — twenty one pilots, @twentyonepilots, 5 ottobre 2018 Il disco è uscito in tutto il mondo venerdì 5 ottobre , lo stesso giorno della colonna sonora ...