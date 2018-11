La confessione del ballerino di Amici | “Io dislessico e iperattivo”

Amici di Maria De Filippi - la confessione del ballerino Daniele Nocchi : 'Sono dislessico' : Il ballerino Daniele Nocchi è dislessico e iperattivo . Lo ha confessato ad Amici 18 mentre provava le coreografie che i professori gli hanno assegnato. Ecco cosa ha rivelato ad Amici di Maria De ...

Strinic torna ad allenarsi – La dolorosa confessione del terzino croato : “ho avuto paura di smettere” : Strinic torna ad allenarsi con il Milan dopo lo stop forzato per un problema al cuore: la confessione del terzino croato “Ho avuto paura di smettere di giocare a calcio quando mi hanno detto che dovevo fermarmi per almeno 3 mesi. Ho fatto controlli ogni mese e per fortuna alla fine era tutto ok e ho potuto riprendere ad allenarmi“. Sono le parole di Ivan Strinic che, superato il problema al cuore è tornato ad allenarsi con il ...

Rivelo - Malena e la confessione pazzesca : 'Mi ha lasciato perché facevo sesso'. L'ex è stella della Nazionale : Puntata ad alto tasso di emozioni per Malena Pugliese . L'attrice hard lanciata da Rocco Siffredi , dopo un passato in politica da militante del Pd , è stata protagonista della prima puntata di Rivelo ...

'Non potevo renderla madre' - la confessione di Walter Nudo ripresa dalla telecamere del GfVip : Tempo di confidenze al GfVip per Walter Nudo. Dopo aver fatto emozionare gli altri concorrenti e il pubblico a casa parlando dell'amore che lo lega ai due figli, nelle scorse ore ha rivelato...

'Non potevo renderla madre' - la confessione di Walter Nudo ripresa dalla telecamere del GfVip : Tempo di confidenze al GfVip per Walter Nudo . Dopo aver fatto emozionare gli altri concorrenti e il pubblico a casa parlando dell'amore che lo lega ai due figli, nelle scorse ore ha rivelato ...

Grande Fratello Vip 2018 : Walter Nudo ancora innamorato della ex moglie? La confessione : Il Grande Fratello Vip 2018 in queste ore ci ha regalato una emozione bellissima: le parole di Walter Nudo nei confronti della ex moglie. Ma vediamo di capire cosa è successo anche con un contributo Video. Walter Nudo, sulla ex moglie: “La allontanavo perché non potevo renderla madre” Walter Nudo è uno dei protagonisti indiscussi di questo Gf vip che per la verità non brilla per dinamiche interessanti e concorrenti top. L’unico tra i pochi che ...

La confessione del Principe Carlo : "Sposare Lady D è stato un grosso errore" : Non solo il royal party di compleanno organizzato dalla regina Elisabetta con tutti i reali del globo. In occasione dei 70 anni dell'erede al trono britannico, fanno scalpore le sorprendenti ...

Amici 2019 - Emma Marrone al Serale? confessione bomba della cantante : Emma Marrone tornerà al Serale di Amici di Maria De Filippi? Lei non direbbe no… Ci sarà il ritorno di Emma Marrone al Serale di Amici 2019? La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi inizierà sabato 17 novembre, ma naturalmente non si può fare a meno di parlare già del Serale. Se […] L'articolo Amici 2019, Emma Marrone al Serale? Confessione bomba della cantante proviene da Gossip e Tv.

Euro - la confessione dell'erede della Merkel - Friedrich Merz : 'Fa bene solo alla Germania' : Ma è uno che di alta economia se ne intende, anzi ci campa. Infatti lavora al vertice della filiale tedesca di BlackRock , colossale fondo di investimenti americano la cui fortuna globale, fra ...

“La sera prima…”. Desirée - la confessione choc dell’amica : “Era tutto organizzato”. Quello che racconta fa venire i brividi : Spuntano nuovi particolari sull’agghiacciante vicenda di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in un palazzo abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo di Roma, la notte tra il 18 e il 19 ottobre. La testimonianza di una donna, Antonella, fa emergere nuovi particolari sul caso: “Mi disse che un uomo aveva cercato di stuprala la sera prima. Lì nel covo di via dei Lucani avevano organizzato tutto”. Stando ...

Grande Fratello Vip - confessione sessuale di Lory Del Santo : 'La prima volta è stata...'. Sconcerto nella casa : nella sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip , Lory Del Santo ha regalato ai suoi compagni di avventura molti aneddoti divertenti della sua vita. E anche nella giornata di ieri, mercoledì 7 ...

Fabrizio Corona e Asia Argento : finiti a letto dopo 20 minuti - la confessione dell'ex paparazzo : Fabrizio Corona e Asia Argento storia: la notizia della nuova coppia vip da ieri ha riempito le pagine dei giornali, cartacei e non, di cronaca rosa. Corona e Asia, belli e dannati, criticati ed eccentrici, dalle vicissitudini personali a dir poco travagliate, si sono incontrati e in breve tempo a detta loro la passione li ha travolti.

Intervista a ”La zanzara”. La confessione del vip : ‘’Ho fatto sesso con Fabrizio Corona” : Lele Mora, l’ex agente dei vip, ha parlato della presunta relazione fisica che avrebbe avuto con il re dei paparazzi Fabrizio Corona anni fa. Mora ha affrontato l’argomento ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione radiofonica La Zanzara, e ha smentito le ultime dichiarazioni di Corona sulla vicenda. Intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l’agente ha parlato di Corona e del rapporto sessuale in termini espliciti e senza peli sulla ...

"Mi sentivo schiacciato da mia suocera" : la confessione dello 'smemorato' Salvatore Mannino : L'imprenditore scomparso e misteriosamente ritrovato in Scozia era sospettato di aver simulato una perdita di memoria