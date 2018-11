La battaglia dei Gilet gialli sugli Champs-Élysées Incidenti nella roccaforte di Le Pen

Preservativi per tutti - la battaglia della distribuzione gratuita dei contraccettivi : L’ultima regione a farlo è stata la Toscana appena pochi giorni fa, l’aveva portata sotto la guida di Nichi Vendola la Puglia, l’ha attuata già a giugno l’Emilia-Romagna (under 26 residenti in uno dei comuni della Regione e iscritti al servizio sanitario nazionale, donne fino ai 45 anni disoccupate o «con esenzione di lavoratrici colpite dalla crisi», dopo un aborto o nell’immediato post partum) e leggi simili sono arrivate in Piemonte (donne ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA : gara-8 - prosegue la battaglia dei due migliori giocatori del globo : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava partita del match tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, valevole per il titolo di Campione del Mondo di scacchi. Il norvegese e l’italoamericano vi entrano sul punteggio di 3,5-3,5 scaturito dalle prime sette partite, tutte patte. Dopo i fuochi d’artificio di venerdì, ieri c’è stato un incontro battagliero, sì, ma non troppo, con nessuno dei due giocatori mai ...

SOFIA battaglia - FIGLIA DI DODI DEI POOH E PAOLA TOESCHI/ 'Senza papà - faccio quello che voglio' - IlSussidiario.net : SOFIA BATTAGLIA, FIGLIA di DODI dei POOH e PAOLA TOESCHI: la sorpresa al padre a Domenica Live. Al pianoforte dopo gli scherzi in casa.

Salvini-Di Maio - la battaglia dei vicepremier : Il tema dei rifiuti accende la scintilla . Le ultime ore, infatti, sono state caratterizzate da una battaglia a suon di botta e risposta a distanza tra i vicepremier : ultima in ordine di tempo la ...

Ancora una vittima nella Terra dei Fuochi : mamma Angela si spegne dopo una lunga battaglia : Una terribile notizia ha sconvolto, questa mattina, la comunità di Marcianise, dove è morta una casalinga, madre di tre giovani ragazze, dopo una lunga battaglia. Ad uccidere Angela, il male del secolo che non fa sconti a nessuno, soprattutto nel crudele triangolo della morte denominato 'Terra dei Fuochi'. La tremenda notizia La notizia della tragica morte di mamma Angela è giunta appena qualche ora fa e ha fatto rapidamente il giro della sua ...

Dodi battaglia senza fine : «Un tournée e un disco live nel nome dei Pooh» : Cento date in 2 anni, roba da globetrotter. Tutto quadra, però, perché se fai mettere la retromarcia ai ricordi di Dodi Battaglia , storico ex-chitarrista dei Pooh , lui ti risponde in modo asciutto: '...

Veleni - politica e potere La battaglia all'Ordine dei Medici : Uno sforzo economico e finanziario che a quanto pare ha creato molte divisioni nel mondo medico catanese. Sarà una delle questioni di cui il nuovo consiglio dovrà occuparsi. E con trasparenza. COME ...

Per un mucchio di dollari. Il Crispr alla battaglia dei brevetti : (A cura di Maurizio Brunori, professore emerito Università La Sapienza, già Presidente della Classe di Scienze FMN, Accademia dei Lincei)Il 28 giugno 2012 Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna e collaboratori pubblicarono su Science una metodologia innovativa per modificare il Dna di un vivente, metodologia che si è rivelata rivoluzionaria. Il procedimento è basato sull'utilizzazione di un sistema molecolare detto ...

Manovra - Wsj : “Sbagliata la battaglia dei mandarini di Bruxelles - così Roma può dire che bloccano volontà elettori” : “I mandarini di Bruxelles hanno scelto di fare la battaglia sbagliata contro Roma”. Mentre il governo Lega-M5s è alle prese con la bocciatura della Manovra e non mancano i malumori pure sul fronte della sinistra radicale europea, il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale in cui esprime perplessità sulla decisione della commissione. “Se Bruxelles vuole veramente vincere una battaglia sul bilancio”, si legge, ...

Sanità - battaglia sulle visite mediche private fuori dall'ospedale : «Proroga o sarà fuga dei medici» : Un medico che visita gratuitamente in un ospedale pubblico può anche vedere i pazienti a pagamento in libera professione. Lo permette la legge in nome di una presunta libertà di scelta dei malati che ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - la semifinale dei sogni! La battaglia di Yokohama contro le Campionesse Olimpiche - le azzurre vogliono osare : L’Italia sfiderà la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, l’appuntamento è per venerdì 19 ottobre (ore 09.10) a Yokohama (Giappone) per un incontro che speravamo di giocare da almeno quattro anni. Si tratta infatti della rivincita della semifinale dell’ultima rassegna iridata, le asiatiche si imposero per 3-1 nella bolgia di Milano e poi persero l’atto conclusivo contro gli USA: proprio al ...

Dragon Ball Z : La battaglia dei dei diventa anche un Anime comics : Dragon Ball Z: La battaglia dei dei è un film dedicato al brand di Dragon Ball uscito in italia nel 2014. Questo film ha fatto da apripista ad altri due film e ad una nuova serie Anime (Dragon Ball Super) che è arrivata anche nel nostro paese lo scorso anno, i film invece sono “La Resurrezione di F” ed il nuovissimo film dedicato a Broly in uscita a dicembre in Giappone. Star comics ha fatto uscire il 3 Ottobre un volume davvero ...

La battaglia dei grembiuli : Nella scuola elementare che frequenterà mia figlia i maschi portano il grembiule blu e le femmine bianco. È giusto che dia inizio alla battaglia? Leggi

La battaglia di Lele Spedicato dei Negramaro - arriva una speranza in più dall’ultimo bollettino medico : Lele Spedicato dei Negramaro continua a lottare per tornare alla vita. Il chitarrista dei Negramaro, colpito da emorragia cerebrale nella mattinata del 17 settembre, è tuttora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del Vito Fazzi di Lecce, nel quale è stato trasportato in condizioni disperate dai soccorsi allertati dalla moglie di Spedicato, Clio. Secondo l'ultimo bollettino medico, l'artista sarebbe in lento miglioramento ...