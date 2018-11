Kenya | una taglia sui rapitori di Silvia Romano | «Almeno in cinque Volevano portarla in

Kenya - la polizia : "Silvia Romano è viva" | Una taglia sulla testa dei rapitori : Gli inquirenti hanno offerto una ricompensa di 9mila dollari a chi fornirà informazioni sulla ragazza sequestrata

Italiana rapita in Kenya - media : arrestate 14 persone in una maxi operazione : arrestate 14 persone - A riferire dell'arresto di 14 persone è il media Kenyano Daily Nation. Fonti di polizia di Malindi hanno detto che le 14 persone sono fermate nella notte nella zona di Chakama e ...

Volontaria italiana rapita in Kenya : 14 arresti in una maxioperazione : Quattordici persone sono state arrestate in Kenya in una maxioperazione nell'ambito del rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Lo riferisce il media Kenyano Daily Nation. Fonti di polizia ...

Kenya - sparatoria a Chakama : rapita una volontaria italiana di 23 anni : Si chiama Silvia Romano la volontaria italiana che alle 20:00 (ora locale) di ieri sera è stata rapita durante l'attacco a un mercato di Chakama, nella costa sud orientale del Kenya. La giovane di 23 anni, originaria di Milano, lavora come volontaria per l'organizzazione Africa Milele Onlus. L'identità degli aggressori non è ancora nota alle forze dell'ordine, così come i motivi della sparatoria. Il quotidiano locale The Nation racconta di "80 ...

Kenya : Lilian Sora - Africa Milele - - 'in 5 anni mai un problema. E' una zona tranquilla' : 'Sono basita, non ho più lacrime per piangere e sono sconvolta dalla notizia'. Così Lilian Sora, fondatrice e presidente di Africa Milele Onlus, l'associazione con sede a Fano, nelle Marche, alla ...

Kenya - polizia : rapita una 23enne volontaria italiana di Milano : La giovane si chiama Silvia Romano. Il sequestro sarebbe avvenuto martedì sera durante un attacco in cui sono rimaste ferite 5 persone

Kenya - agguato e spari in un villaggio : rapita una volontaria milanese di 23 anni : Silvia Romano è stata sequestrata durante l'attacco a un centro commerciale a 80 chilometri da Malindi. Ferite persone, tra cui bambini, uno è grave. I sospetti sugli Shebab

Kenya : Lilian Sora (Africa Milele) - "in 5 anni mai un problema. E' una zona tranquilla" : "Sono basita, non ho più lacrime per piangere e sono sconvolta dalla notizia". Così Lilian Sora, fondatrice e presidente di Africa Milele Onlus, l'associazione con sede a Fano, nelle Marche, alla quale appartiene la volontaria di 23 anni rapita alle 20 di ieri, ora locale, a Chamaka. "Operiamo in quella zona da oltre cinque anni su diversi progetti - ha spiegato - e siamo una delle poche organizzazioni ...

Kenya - agguato nel centro commerciale : rapita una volontaria milanese di 23 anni : Silvia Romano è stata sequestrata durante l'attacco a un centro commerciale a 80 chilometri da Malindi. Ferite persone, tra cui bambini, uno è grave. I sospetti sugli Shebab

In Kenya è stata rapita una giovane volontaria italiana : volontaria italiana sequestrata in Kenya da uomini armati Londra, 21 nov 08:35 - (Agenzia Nova) - La polizia del Kenya ha comunicato che nelle prime ore di stamattina mercoledì 21 novembre degli uomini armati non ancora identificati hanno sequestrato una volontaria italiana nella regione costiera di

Kenya - spari in un centro commerciale : rapita una volontaria milanese di 23 anni : Silvia Romano è stata sequestrata durante l'attacco a un centro commerciale a 80 chilometri da Malindi. Ferite persone, tra cui bambini, uno è grave. I sospetti sugli Shebab

Kenya - rapita una volontaria italiana 23enne : Una volontaria italiana di 23 anni è stata rapita sulla costa del Kenya. Lo ha riferito il capo della polizia kenyota Joseph Boinnet: il sequestro sarebbe avvenuto ieri sera, alle 20 (ora locale) circa, nella contea di Kilifi. Altre cinque persone sarebbero rimaste ferite nell’attacco. Le cause dell’aggressione e del rapimento e l’identità dei responsabili non sarebbero ancora note, come ha spiegato Boinnet all’Associated Press. Anche se, sul ...

Rapita una volontaria italiana in Kenya : Una giovane volontaria italiana 23enne è stata Rapita sulla costa del Kenya, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi. La giovane volontaria italiana lavora per Africa Milele Onlus, con sede a Fano, nelle Marche, attiva nella zona. Il rapimento sarebbe avvenuto ieri sera intorno alle 20 locali, durante l'attacco di 80 uomini armati nel mercato di Chakama, nella contea di Kilifi.Nell'attacco altre cinque persone sarebbero rimaste ferite, ...