Juventus-Spal | dalle 18 00 La Diretta Cristiano Ronaldo guida l' attacco bianconero

Juventus-SPAL : Pagelle - Video Highlights e tabellino del match : Juventus-SPAL Pagelle- La Juventus ospita la SPAL per la sfida valida per la 13^ giornata di Serie A. Bianconeri in campo con il 4-4-2: scelta a sorpresa di Allegri, il quale si affiderà a diverse novità dal primo minuto. In porta giocherà Perin e non Szczesny: il tecnico bianconero darà la possibilità all’ex Genoa di […] L'articolo Juventus-SPAL: Pagelle, Video Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Dove vedere Juventus-Spal in tv o in streaming : Inizia alle 18, è il secondo anticipo della tredicesima giornata di Serie A: le istruzioni per seguirlo in diretta

Juventus-SPAL oggi in tv - orario d’inizio e come vederla in streaming. Il programma completo : La tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 vede confrontarsi oggi, sabato 24 novembre in una delle gare del solito trittico di anticipi, alle ore 18.00 la capolista incontrastata del massimo campionato italiano, la Juventus, e la SPAL, che naviga in quindicesima posizione, poco al di sopra della zona rossa. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251, mentre sarà proposta in streaming su SkyGo. Di ...

Juventus-Spal - le probabili formazioni : gioca Perin - fuori Dybala. CR7 c'è : La Juventus per continuare il cammino in testa alla classifica, la Spal per rialzare la testa dopo un ultimo periodo non particolarmente brillante. Nuovamente tempo di campionato, nel tredicesimo ...