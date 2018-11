Juventus-Spal | Allegri | “Abbiamo vinto una partita non semplice”

Juventus-Spal 2-0 : ANSA, - ROMA, 24 NOV - Juventus-Spal 2-0 nel secondo anticipo di oggi della 13/a giornata di serie A. Le reti sono state al 29' pt di Cristiano Ronaldo e al 15' st di Mandzukic. Ora i bianconeri, che ...

Juventus-Spal - Allegri : “Non era semplice dopo la sosta. Bentancur cresciuto in entrambe le fasi” : Al termine della gara vinta dalla Juventus sulla Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri: “Non era semplice perché nelle ultime dieci soste avevamo fatto solo venti punti rispetto alla Lazio, all’Inter e al Napoli. La SPAL gioca, palleggia molto da dietro. Nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà rispetto al secondo, ma per caratteristiche dei giocatori. Nella ripresa ...

Serie A - Juventus-Spal 2-0 : Ronaldo e Mandzukic non tradiscono : La Juventus ha battuto 2-0 la Spal nel secondo anticipo della 13.a giornata di Serie A continuando la cavalcata in testa alla classifica. Una sfida senza storia e aperta al 29' dal sinistro vincente ...

Juventus-SPAL 2-0 - Serie A : Cristiano Ronaldo e Mandzukic fanno volare i bianconeri : La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri proseguono nella propria cavalcata in campionato: dodicesima vittoria, +9 sul Napoli e +12 sull’Inter che devono però ancora scendere in campo. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno dominato in lungo e in largo contro gli emiliani, imponendosi grazie a un gol per tempo senza troppi patemi: Cristiano Ronaldo al ...

Calcio - anticipo Juventus-Spal 2-0 : 19.55 La Juventus procede il cammino senza ostacoli liquidando 2-0 la Spal. Juve abbastanza rimaneggiata,ma al 28' Ronaldo sblocca di controbalzo su una punizione di Pjanic. La Spal tenta di reagire con Kurtic e Bonifazi. Al 50' palo di Douglas Costa da posizione defilata. Al 60'Mandzukic ribadisce in rete un tiro di Douglas Costa. Ritmi bassi, ma Juve sempre pericolosa:all' 82'diagonale di CR7 fuori di un soffio. La Spal non riesce a ...

Juventus batte Spal e Cristiano Ronaldo è già nella storia bianconera : meglio di Inzaghi - Higuain e Trezeguet : Inzaghi, Higuain e Trezeguet spazzati via da Cristiano Ronaldo che entra di diritto nella storia della Juventus dopo la rete odierna contro la Spal La Juventus ha di fatto passeggiato in casa contro la Spal. Una gara vinta per 2-0, col risultato mai in discussione, unica nota amara l’infortunio di Alex Sandro che però non preoccupa più di tanto. I bianconeri hanno aperto i conti, gestito con sapienza l’incontro e poi sferrato ...

Juventus - Cristiano non si ferma più. Con la Spal raggiunge Piatek a quota 9 : Ancora CR7. A zittire tutti coloro che al suo arrivo in Italia avevano dubbi sul suo impatto col calcio italiano. Contro la Spal al 29' è arrivato il suo gol numero 9 dopo 13 giornate. Un piattone col ...

