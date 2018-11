Juventus | Cristiano non si ferma più Con la Spal raggiunge Piatek a quota 9

Cristiano Ronaldo nella storia della Juventus : battuti Inzaghi - Higuain e Trezeguet : Il ds della Juventus , prima del match con la Spal: "CR7 il più forte al mondo e forse il giocatore più importante nella storia del calcio. Solo un folle può dubitare delle qualità di Cristiano ...

Diretta/ Juventus Spal - risultato live 1-0 - streaming video e tv : Rete di Cristiano Ronaldo! - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Juventus Spal, streaming video e tv: i bianconeri hanno qualche problema fisico e affrontano gli estensi, reduci dal pareggio contro il Cagliari.

Juventus - Paratici : "Cristiano Ronaldo forse il calciatore più importante della storia" : Fabio Paratici in difesa di Cristiano Ronaldo , dopo le indiscrezioni che lo vogliono fuori dai candidati per vincere il Pallone d'Oro : "Ha segnato 15 gol nell'ultima Champions League, molti decisivi ...

Juventus-SPAL : Cristiano Ronaldo timbra il cartellino - il VIDEO del gol dell’1-0 : Juventus-SPAL: Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio i bianconeri grazie ad una bella rete da sviluppi di un calcio di punizione Juventus-SPAL: Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio i suoi uomini. 1-0 alla mezz’ora per i bianconeri, gara sbloccata dal calciatore portoghese che ha insaccato di sinistro su sviluppi di un calcio di punizione ben calciato da Pjanic. Un gesto tecnico che è sembrato semplice svolto da Cristiano ...

Juventus - Paratici incensa Cristiano Ronaldo : “il calciatore più importante della storia del calcio” : Juventus-SPAL, Fabio Paratici ha ‘salutato’ Marotta ed ha parlato di Cristiano Ronaldo in termini davvero elevati Fabio Paratici ha preso le redini della Juventus per quanto concerne la sfera sportiva, il tutto dopo l’addio di Beppe Marotta. Oggi ai microfoni di Skysport si è presentato dunque Paratici, il quale ha avuto belle parole per CR7 ma anche per il suo predecessore Marotta: “Solo un folle può dubitare delle ...

Juventus-Spal - dalle 18.00 La Diretta Cristiano Ronaldo guida l'attacco bianconero : La Juventus dei record, 34 punti in 12 partite, 26 gol fatti e solo 8 subiti, ospita questo pomeriggio alle ore 18 la SPAL, protagonista di una prima parte di campionato senza dubbio positiva, che la ...

Juventus - l'impero Cristiano : gol a 65 squadre : La polizia internazionale ha disegnato l'identikit del bomber seriale. È alto più di 1.85, ha i capelli scuri e parla tante lingue, tutte con accento portoghese. Un bel tipo. Quando colpisce festeggia ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Spal : i grandi numeri italiani di Cristiano Ronaldo - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Spal: le ultime novitò live e le quote. Ecco i possibili schieramenti attesi oggi all'Allianz Stadium per la Serie A.

Juventus - Massimiliano Allegri : 'Cristiano Ronaldo da Pallone d'Oro'/ Sfida alla Spal : 'Gioca Perin dal 1'' - IlSussidiario.net : Juventus, Massimiliano Allegri: 'Cristiano Ronaldo da Pallone d'Oro'. Ultime notizie, Sfida alla Spal: 'Gioca Perin dal 1''.

Juventus - Cristiano Ronaldo in posa con il cappello di Super Mario. FOTO : Cristiano Ronaldo fan di Super Mario Bros ? Sembrerebbe proprio di sì a giudicare dalla FOTO postata da Miralem Pjanic sul suo profilo Instagram al termine dell'allenamento in preparazione alla sfida ...

La Juventus torna ad allenarsi - Cristiano Ronaldo fa il simpatico e Dybala lo rende... social! : Dybala pubblica una foto insieme ai suoi compagni nello spogliatoio della Juventus, ma cos'ha in testa Cristiano Ronaldo? Dopo la pausa, dovuta alla sosta delle Nazionali, torna in campo la Serie A. ...

La Juventus torna ad allenarsi - Cristiano Ronaldo fa il simpatico e Dybala lo rende… social! : Dybala pubblica una foto insieme ai suoi compagni nello spogliatoio della Juventus, ma cos’ha in testa Cristiano Ronaldo? Dopo la pausa, dovuta alla sosta delle Nazionali, torna in campo la Serie A. In vista dell’impegno di sabato pomeriggio contro la Spal, anche la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. Per festeggiare il rientro a ‘casa’, Dybala ha pubblicato una foto sui social in cui appare con alcuni ...

Pallone d’Oro - Cristiano Ronaldo è una furia ma adesso il calciatore della Juventus prepara la rivincita : Le ultime indiscrezioni sul Pallone d’Oro sono veramente clamorose. Più passano le ore e più aumentano le possibilità sull’esclusione dal podio di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte in circolazione. Dopo una serie di trionfi la decisione del calciatore portoghese è stata quella di lasciare il Real Madrid per tentare una nuova esperienza ma sempre vincente: la squadra che poteva regalare maggiori sicurezze era la ...

Juventus - il manifesto funebre del tifoso : "Non fiori ma gol di Cristiano Ronaldo" : La storia di Mario Stefanini , grandissimo tifoso della Juventus , insegna che la passione calcistica può andare anche oltre la vita . Stefanini, detto il "Doro", è scomparso giovedì all'età di 77 ...