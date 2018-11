Juve | Bentancur | ' Col Valencia per raggiungere l' obiettivo Su River-Boca'

Juventus-Spal - Allegri : “Non era semplice dopo la sosta. Bentancur cresciuto in entrambe le fasi” : Al termine della gara vinta dalla Juventus sulla Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri: “Non era semplice perché nelle ultime dieci soste avevamo fatto solo venti punti rispetto alla Lazio, all’Inter e al Napoli. La SPAL gioca, palleggia molto da dietro. Nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà rispetto al secondo, ma per caratteristiche dei giocatori. Nella ripresa ...

Juventus-Spal probabili formazioni : out Pjanic - Bentancur regista : Juventus-Spal probabili formazioni- Dopo la sosta Nazionali, il campionato si prepara ad entrare nuovamente nel vivo. In casa Juventus sarà una settimana fondamentale e cruciale, specie per quel che riguarda il prossimo match di Champions League contro il Valencia. La squadra di Allegri sarà chiamata alla vittoria per confermare il primato nel girone e tenera […] L'articolo Juventus-Spal probabili formazioni: out Pjanic, Bentancur regista ...

Milan-Juventus - il day after : Allegri difende Higuain e loda il suo Bentancur : Massimiliano Allegri ha parlato di Milan-Juventus: il giorno dopo la gara, è il momento delle valutazioni e delle riflessioni “Higuain? L’ho visto nel dopo partita ieri sera ed era molto più tranquillo. La sua espulsione è stato frutto di un momento in cui ha avuto una reazione, non era una partita facile, gli hanno parato il rigore e fino a quel punto aveva anche fatto una buona partita. “Il rigore? Non li sbaglia chi ...

Pagelle Juventus : Muro Szczesny - che rivincita! Bentancur non si ferma più : Szczesny 7 Era nel mirino dei tifosi per i due gol incassati in Champions dal Manchester United, si prende una rivincita sul rigore di Higuain, deviato sul palo con la mano destra. Juve show: 2-0 al ...

Juve - Bentancur-Cuadrado-Dybala : benzina fresca per Max : Ci sono un uruguaiano, un colombiano e un argentino che... No, non è l'attacco di una di quelle barzellette cosmopolite che andavano forte qualche anno fa. Anche perché le prestazioni di Rodrigo ...

Juventus-Cagliari 3-1 - le pagelle : Bentancur padrone centrocampo - Pavoletti lotta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Juventus - Bentancur sorprende a Manchester : il nuovo titolare di Allegri : Nella Juventus, Pjanic e Matuidi: uno dei migliori playmaker d'Europa e un campione del mondo. Bentancur sulla carta era un ragazzo invitato alla festa degli adulti. Rodrigo invece ha mandato un ...

Juventus-Bentancur - 50% al Boca Juniors sulla futura rivendita : Juventus-Bentancur- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, la Juventus potrebbe rischiare di incassare solo il 50% sulla potenziale futura cessione di Rodrigo Bentancur. Di fatto, come si legge, il Barcellona avrebbe imposto una clausola del 50% sulla futura rivendita del talento uruguaiano. Un aspetto che la Juventus valuterà con calma e valuterà […] L'articolo Juventus-Bentancur, 50% al ...

Juventus - rifiutati 30 mln per Bentancur : Juventus– Massimiliano Allegri ha creduto molto in lui, non ha abbandonato le speranze quando non sembrava trovare la giusta dimensione in bianconero, ma ha insistito per far nascere un nuovo Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano ha appena iniziato la seconda stagione alla Juventus, dopo l’anno passato in cui aveva progressivamente perso posizioni nella gerarchia del […] L'articolo Juventus, rifiutati 30 mln per Bentancur ...

Juve - rifiutati 30 milioni per Bentancur : L'uruguaiano a Udinese ha messo a segno il suo primo gol con la maglia bianconera e come riporta Il Corriere dello Sport, in estate la Vecchia Signora ha rifiutato una proposta da 30 milioni di euro ...

Serie A - Udinese-Juventus : Ronaldo e Bentancur fanno volare i bianconeri : Questa Juve sa solo vincere. Sono 10 le vittorie in stagione, 8 in campionato e 2 in Champions League, un ruolino di marcia che segna il cammino di una squadra che ha tutta la voglia e l'intenzione di non fermarsi davanti a nulla. Ieri pomeriggio, nell'anticipo contro l'Udinese alla Dacia Arena, è andato in onda lo show bianconero, in realtà replica di tanti show già visti. I ragazzi di Allegri hanno giocato per gran parte dei 90 minuti nella ...

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato finale 0-2 : ) Bentancur e Cr7 in gol - ma gli applausi sono per Mandzukic : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:51:00 GMT)

Bentancur e Ronaldo show per la 10ª : la Juventus passa a Udine : Udine - Dieci vittorie su dieci, otto su otto in campionato: eppure i numeri, che iniziano ad assumere proporzioni ingombranti, non esprimono tutta la superiorità che si percepisce in questo inizio di ...

Udinese-Juventus 0-2 : Bentancur-Ronaldo - otto vittorie su otto : ROMA - L'unica sosta che conosce la Juventus è quella obbligatoria per le nazionali: il resto è un cammino da caterpillar in campionato come in Champions, con la vittoria come unico motore. La squadra ...