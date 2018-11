Juncker-Conte | trattativa in salita Ecco cosa mette sul tavolo il premier

ilsole24ore

(Di sabato 24 novembre 2018)porterà in dote a Bruxelles non una correzione dei saldi ma la rassicurazione che il deficit si fermerà sotto il 2,4%, per effetto di investimenti enimento della spesa. In particolare l’impegno sarà quello di adottare in via definitiva il Dpcm che ripartisce le risorse, pari ad un ammontare di circa 36 miliardi, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese...