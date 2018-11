Judo | Grand Slam Osaka 2018 | Edwige Gwend si arrende alla nipponica Nouchi nella finale

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Giappone dominante nella prima giornata con quattro medaglie d’oro e dieci podi totali : La prima giornata di gare del Grand Slam di Osaka è andata in archivio con un dominio assoluto della selezione Giapponese, capace di vincere quattro ori in altrettante categorie e di raccogliere dieci medaglie complessive sulle sedici potenzialmente in palio. Oggi si sono disputati i tornei di quattro categorie leggere: -48 e -52 kg femminili e -60 e -66 kg maschili. Nessun azzurro ha combattuto nella giornata inaugurale, infatti Edwige Gwend ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : sfida totale ai padroni di casa nipponici - l’Italia ci prova con Edwige Gwend e Matteo Marconcini : Dopo due weekend dedicati ai Grand Prix di Tashkent e The Hague, il circuito maggiore del Judo si sposta in Giappone da venerdì 23 a domenica 25 novembre per il Grand Slam di Osaka 2018, ultimo appuntamento della stagione prima del Masters di Guangzhou. 454 atleti provenienti da 75 nazioni si sfideranno a caccia di punti pesantissimi in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020, con l’Italia che sarà presente con due rappresentanti: ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da venerdì 23 a domenica 25 novembre ad Osaka si disputerà l’ultimo Grand Slam di Judo della stagione, che precederà il Masters di Pechino. La Nazionale Italiana si dovrebbe presentare alla kermesse nipponica con due atleti, Edwige Gwend e Matteo Marconcini, che vanno a caccia di un risultato di prestigio dopo un periodo complicato per accumulare punti nel ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Sarà caccia aperta ai maestri ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Italia a podio solo con Antonio Esposito - ma finalmente competitiva nei +100 kg con D’Arco : La seconda edizione del Grand Prix di The Hague si è chiusa ieri ed ha registrato un particolare dato statistico: le 14 medaglie d’oro in palio sono andate a 12 nazioni diverse, con le sole Russia e Ucraina capaci di ottenere due successi. L’Italia purtroppo non è nella lista nonostante una maxi-spedizione di 16 atleti, anche se ci sono da registrare delle prestazioni molto positive soprattutto in ottica qualificazione a Cinque ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Vincenzo D’Arco quinto nei +100 kg è il migliore degli azzurri in questa terza giornata : Va in archivio la terza giornata di incontri dell’ultimo Grand Prix di Judo dell’annata a The Hague (Olanda). Sul tatami olandese si son esibite cinque categorie di peso: i -90 kg, i -100 kg e i +100 kg maschili e -78 kg e +78 kg femminili. Sono stati quattro gli azzurri protagonisti quest’oggi. Il migliore è stato Vincenzo D’Arco che nei +100 kg ha concluso in quinta piazza, venendo sconfitto nei ripescaggi, assegnanti ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Antonio Esposito porta a casa il bronzo nei -81 kg e sblocca il medagliere azzurro : Primo podio per l’ItalJudo a The Hague (in Olanda), con Antonio Esposito che conquista un ottimo terzo posto nella categoria -81 kg in occasione della seconda giornata di gare dell’ultimo Grand Prix della stagione. Il 23enne napoletano, medaglia di bronzo agli ultimi Europei, ha combattuto molto bene sul tatami olandese sconfiggendo il ceco Jaromir Musil (per waza-ari al Golden Score) ed il cinese Lasai Zha prima di arrendersi al ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Italia a secco di medaglie nella prima giornata - Odette Giuffrida è quinta nei -52 kg : La prima giornata dell’ultimo Grand Prix della stagione, in corso di svolgimento a The Hague (Olanda), è andata in archivio con l’assegnazione dei primi cinque titoli, di cui tre al femminile e due al maschile. La Nazionale azzurra, che si è presentata a L’Aia con 16 atleti, non è riuscita a raccogliere medaglie nella prima giornata con i sei Judoka impegnati sul tatami olandese. La migliore Italiana è stata Odette Giuffrida, ...

Asd Judo Frascati - una grande festa e tanti podi per la prima tappa del trofeo “Quattro stagioni” : Roma – La consueta grande festa e il pieno di podi per l’Asd Judo Frascati e i suoi piccoli atleti che domenica scorsa hanno partecipato in massa alla prima tappa del trofeo “Quattro stagioni”. Tra l’altro la gara promozionale organizzata dalla Federazione si è svolta proprio presso il complesso sportivo della “Banca d’Italia” a Vermicino e dunque gli atleti tuscolani hanno gareggiato da padroni di casa. Ben 57 i tesserati dell’Asd Judo ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : 16 azzurri volano in Olanda per l’ultimo Grand Prix dell’anno : Dopo aver raccolto un argento con Maria Centracchio nei -63 kg a Tashkent, l’ItalJudo si presenta in Olanda per l’ultimo Grand Prix della stagione con una maxi-spedizione di 16 atleti. Le gare si disputeranno a The Hague (L’Aia) da venerdì a domenica, con 443 atleti iscritti provenienti da 66 nazioni. Gli azzurri vanno a caccia di punti preziosissimi nel ranking mondiale di qualificazione olimpica a Tokyo 2020, ma dovranno ...

Judo - Grand Prix The Hague 2018 : i convocati dell’Italia - 16 azzurri in Olanda. C’è Odette Giuffrida : Nel weekend si disputerà il Grande Prix di The Hague, uno degli appuntamenti più importante del calendario internazionale di Judo e che in questa occasione metterà in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente con ben sedici alfieri in terra olandese, pronti a lottare per salire sul podio: si punta in particolar modo su Odette Giuffrida, su Matteo Medves e sugli Esposito ma tutti gli ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Politi - Rosetta e Marchiò eliminate agli ottavi di finale nei -78 e +78 kg femminili : Il Grand Prix di Tashkent 2018 è andato in archivio con la conclusione della terza e ultima giornata di gare, in cui sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli ancora in palio con tre atlete azzurre impegnate nelle categorie -78 e +78 kg femminili. Linda Politi ha usufruito di un bye al primo turno ed ha esordito nel tabellone dei -78 kg direttamente agli ottavi di finale contro la tedesca Luise Malzahn, uscendo però sconfitta ...