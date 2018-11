Jason Reitman ' La politica è diventata un reality e Trump è la star'

Jason Reitman : "Gary Hart è stato il Nostradamus americano. Trump? Indecente" : Nel 1988, il senatore Gary Hart era considerato il candidato ideale per la corsa e la vittoria dei democratici alla Casa Bianca. Era il super favorito, ma qualcosa andò storto. La sua campagna presidenziale, nonostante avesse dodici punti di vantaggio nei sondaggi, passò in secondo piano per via di una relazione extraconiugale che ebbe con Donna Rice, tanto da portarlo a decidere di rinunciare alla candidatura, un evento che ebbe ...