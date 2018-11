Jason Reitman | Gary Hart è stato il Nostradamus americano Trump? Indecente

huffingtonpost

(Di sabato 24 novembre 2018) Nel 1988, il senatoreera considerato il candidato ideale per la corsa e la vittoria dei democratici alla Casa Bianca. Era il super favorito, ma qualcosa andò storto. La sua campagna presidenziale, nonostante avesse dodici punti di vantaggio nei sondaggi, passò in secondo piano per via di una relazione extraconiugale che ebbe con Donna Rice, tanto da portarlo a decidere di rinunciare alla candidatura, un evento che ebbe un impatto durevole e profondo nella politica americana come in quella mondiale. Al suo posto vinse il ticket Michael Dukakis che, come si sa, fu sconfitto dal repubblicano George Bush. Il regista candidato all'Oscar(suoi, tra gli altri, "Tra le nuovole", "Truly" e "Juno"), ha deciso di raccontare quei quarantatré giorni, l'ascesa e la discesa di un uomo avvenuta subito dopo la conclusione del secondo mandato di Ronald ...