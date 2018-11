Italia | la Lega sfonda 36%

Lega - nasce il nuovo partito di Matteo Salvini : quando sarà premier - l'obiettivo è l'Italia federale : Visto che le parole di uno statuto di partito, come quelle della Costituzione di uno Stato, hanno un peso che supera la cronaca contingente è importante marcare la tecnica di conquista del potere. ...

La Lega utilizza il volto di Salmo per promuovere la manifestazione 'Prima gli Italiani' : Non accenna a placarsi la polemica in atto ormai da settimane tra Salmo e la Lega di Matteo Salvini, conseguente al terremoto mediatico causato da alcune dichiarazioni rilasciate dall'artista originario di Olbia durante un'intervista concessa al magazine musicale Rolling Stone, pubblicata lo scorso 9 novembre. Il rapper aveva invitato i suoi fan che si professano al contempo convinti elettori leghisti a bruciare i suoi cd e strappare le sue ...

Proposta Lega : “Scavi archeologici affidati ai turisti”. La replica degli archeologi Italiani : Dopo le polemiche sollevate per l'emendamento alla legge di bilancio presentato dalla Lega, le principali sigle archeologiche sollevano le perplessità circa l'eventualità di avere turisti che scavano nelle zone archeologiche del paese, la replica delle associazioni che rappresentano gli archeologi italiani "Le attività di scavo non possono essere certo derubricate ad attività di intrattenimento turistico"Continua a leggere

Roberto Giacchi sarà il nuovo Amministratore Delegato di Italiaonline : Italiaonline e Roberto Giacchi hanno raggiunto un accordo in base al quale Giacchi assumerà il ruolo di direttore generale entro il 5 dicembre 2018 e quello di Amministratore Delegato entro il 13 ...

Sondaggi : Lega sorpassa M5S in calo - crescono Forza Italia e Fratelli d'Italia : Secondo un'analisi condotta da YouTrend, il partito di cui Matteo Salvini è l'esponente politico leader, si avvicina nuovamente al 31% del consenso popolare, attestandosi intorno al dato percentuale di 30,08. Intanto, secondo la stessa indagine, il partito che ha vinto le ultime elezioni, il Movimento 5 Stelle è sprofondato al 26,02%. Un dato, quest'ultimo, che lascerebbe intendere il ripensamento avuto da una parte degli elettori che avevano ...

Storie Italiane - Paolo Brosio ospite in collegamento : il suo gattino accusa un'emorragia : Un triste evento è avvenuto nel corso di una nuova diretta di 'Storie Italiane', il talk-show condotto dalla presentatrice Eleonora Daniele e trasmesso su Rai 1. Nel corso del nuovo appuntamento televisivo del summenzionato talk, Paolo Brosio e sua madre sono apparsi visibilmente preoccupati per quanto è improvvisamente accaduto al loro gattino, che ha perso sangue nel corso del collegamento televisivo, un avvenimento che ha scosso anche i ...

Berlusconi : "Forza Italia in tutte le piazze Italiane. M5S-Lega negano un futuro di libertà e prosperità" : ... di democrazia e di libertà per i popoli di tutto il mondo'. E alla fine il Cav promette: 'In Abruzzo, in Basilicata e in Umbria, e poi in tutta Italia renderemo consapevoli i cittadini per ...

La Lega stacca i 5 Stelle. E ora Forza Italia cresce : La Lega marca il distacco dai Cinque Stelle nei sondaggi. Il Carroccio secondo un'analisi di YouTrend per Agi adesso si avvicina nuovamente al 31 per cento attestandosi al 30,8 per cento. Continua il ...

Italiaonline - in corso negoziazioni su successione Amministratore Delegato : Italiaonline sta ancora conducendo le trattative per la nomina del nuovo Amministratore Delegato. Lo ha precisato la stessa società in merito a notizie apparse sulla stampa e sul web relative alla ...

ENI chiama start up Italiane per nuovi progetti legati a digitalizzazione : ENI ha lanciato il progetto CallForGrowth , nuova iniziativa di open innovation realizzata in partnership con growITup, la piattaforma di open innovation che supporta le grandi aziende nella ...

Italiaonline - Converti lascia la carica di Amministratore Delegato : L'Amministratore Delegato di Italiaonline , Antonio Converti lascia l'azienda per motivazioni personali e la cessazione dalla carica di AD e Consigliere di amministrazione avrà efficacia e verrà ...

Legambiente e PEFC Italia premiano le Comunità Forestali Sostenibili : ... ricercatore in gestione e pianificazione forestale all'Università di Statale di Milano, scelto da Nature tra gli undici scienziati emergenti del mondo che stanno lasciando il segno nella scienza, è ...

"Gialloverdi al capolinea". Tajani vede un governo a guida Forza Italia-Lega : Ora, qui, in uno dei luoghi più significativi della politica culturale milanese, ribadisce il concetto: 'Il centrodestra è lo schieramento che ha ottenuto più voti il 4 marzo scorso'. Non solo: 'L'...

Codere Italia organizza 'In nome della legalità 2.0' : Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile . Un approccio che parte dall'impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità ...