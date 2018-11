Italia-All Blacks | segui la diretta

VIDEO Italia-Nuova Zelanda rugby - l’haka degli All Blacks all’Olimpico : L’haka degli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma era uno dei momenti più attesi di Italia-Nuova Zelanda, prestigioso test match di rugby. Gli azzurri affrontano i Campioni del Mondo che prima della partita si sono esibiti nella tradizionale danza maori, una delle icone della palla ovale, un marchio conosciuto a livello planetario che caratterizza l’inizio di ogni incontro dei Tuttineri. Di seguito il VIDEO della haka degli All ...

Il banchiere tedesco ammonisce l'Italia : 'Deve cedere sovranità all'Europa' : Le difficoltà politiche che videro Mattarella bocciare il governo Conte per frenare la scalata al ministero dell'Economia di Paolo Savona - nemico dell'euro - fu una dimostrazione dell'insofferenza ...

LIVE Italia-Nuova Zelanda rugby - Test Match 2018 in DIRETTA : sfida impossibile contro i mitici All Blacks : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri tornano nella vera casa: allo Stadio Olimpico di Roma oggi alle 15 fanno visita gli All Blacks. La squadra numero uno al mondo torna nel Bel Paese per sfidare la banda guidata da Conor O’Shea: sarà sicuramente spettacolo assicurato con l’Haka dei neozelandesi. Difficile puntare al ...

L'accoglienza fa bene all'Italia : Il governo giallo-verde a trazione Salvini pretende di risolvere le questioni sociali con misure di ordine pubblico, anziché attraverso adeguate politiche sociali. Esempio eclatante di questa visione è la questione migranti, gestita con sgomberi, chiusura dei porti, campagne denigratorie contro le Ong e con il pessimo decreto Sicurezza. Un provvedimento che più di altri illumina sull'idea liberticida di democrazia che ha ...

Forza Italia mette i freni alla fattura digitale : "Danneggia le imprese" : Pochi giorni fa i senatori azzurri hanno accusato il governo di virare a sinistra, con una 'politica antimpresa per favorire maggiori introiti nelle casse dello Stato, solo presunti, e così garantire ...

Curling - l’Italia spezza un digiuno durato 40 anni : splendido bronzo per gli azzurri agli Europei di Tallinn : La Nazionale maschile ha battuto la Germania nella finale per il terzo posto, permettendo agli azzurri di vincere una medaglia europea dopo 40 anni l’Italia del Curling maschile riscrive la storia. Dopo quasi quarant’anni di digiuno la Nazionale azzurra torna sul podio di un Europeo conquistando a Tallinn, in Estonia, una strepitosa medaglia di bronzo. Nell’edizione di Varese del 1979 Giuseppe Dal Molin, Andrea Pavani, Giancarlo Valt ed ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo sull’Italia : FOCUS sul Nord/Est - 150-200mm di pioggia in 48 ore aumentano il rischio alluvioni [MAPPE] : 1/6 ...

Ciclismo - Riccardo Minali alla Israel Academy : “Voglio presentarmi competitivo al Giro d’Italia - l’importante è vincere” : Passato professionista nel 2017, Riccardo Minali, figlio d’arte (suo padre Nicola è stato plurivincitore di tappe tra Tour, Giro e Vuelta), è stato costretto ad una svolta. Gli scarsi risultati di questa stagione non hanno convinto l’Astana che non ha rinnovato il contratto del 23enne di Isola della Scala: il velocista è sceso di categoria passando comunque ad una realtà del Ciclismo internazionale come la Israel Cycling ...

Migranti su gommone in avaria. L'ong Italiana dà l'allarme - intervengono i libici : La flotta delle imbarcazioni Ong che adesso è tornata ad operare nel Mediterraneo è già molto attiva. Di fatto le imbarcazioni "umanitarie" tornano a sfidare il Viminale rendendosi disponibili per salvataggi in mare al posto delle unità di Guardia Costiera. E così nella serata di ieri un gommone con a bordo 120 Migranti ha inviato una segnalazione dopo aver imbarcato acqua chiedendo soccorso. La segnalazione è stata però raccolta proprio dalla ...

Rugby - l'Italia non teme il mito : è il giorno della sfida agli All Blacks Diretta dalle 15 : Questa volta a Ghiraldini e compagni toccherà anche tentare di tamponare le sfuriate di una nazionale-nazione bicampione del mondo che dal 2011 a oggi ha perso 4 partite sulle 102 disputate. Ecco, l'...

Allarme BankItalia sul flop dei Btp : Centoquarantacinque miliardi di ricchezza bruciata. Cinque miliardi di maggior spesa per interessi sul debito. Perdita di valore dei Btp del nove per cento. Fuga degli investitori esteri in titoli di Stato. Banche più fragili, previsioni ottimistiche. L’ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria è - suo malgrado - un atto d’accusa verso il governo...