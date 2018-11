Intervista a Danièle Nouy : «Sugli Npl buon lavoro delle banche italiane. Ora garanzia europea sui depositi» : Parla Danièle Nouy , presidente del Supervisory Board del Meccanismo di vigilanza unico delle banche dell’Eurozona che sta per cedere l’incari oall’italiano Andrea Enria: «Il livello dei crediti deteriorati è sceso da 1000 a 650 miliardi, buon lavoro , ma bisogna andare avanti». «Tempi maturi per avviare la garanaiza europea sui depositi bancari»...

Abissi Tascabili è il nuovo album a fumetti di Daniele Celona per unire due mondi diversi (Intervista) : “Abissi Tascabili” è il nuovo album di Daniele Celona, cantautore che ha lavorato per questo ultimo progetto in modo insolito e originale. Si tratta di un album che contiene dieci storie interpretate e illustrate a fumetti, grazie al lavoro di fumettisti professionisti del Progetto Stigma. Com’è nato questo progetto? Non è stato un calcolo strategico. Volevo un’illustrazione per la copertina e in una riunione con lo staff qualcuno ha ...