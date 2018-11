Inter | il Real Madrid insiste | vuole Mauro Icardi RUMORS

Modric rompe con il Real Madrid : l'Inter torna a sperare : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello riguardante il mancato trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato voleva lasciare il Real Madrid e aveva trovato anche una bozza di accordo con la società nerazzurra attraverso il suo entourage, che è anche lo stesso di Sime Vrsaljko. A bloccare tutto è stato il patron del Real, Florentino Perez, che non ha voluto perdere un altro elemento ...

Calciomercato - Modric : Inter o Real Madrid? Il punto della situazione : Modric voleva cambiare aria , andar via da Madrid, magari raggiungendo all'Inter un tris di croati con cui aveva condiviso una finale di Coppa del Mondo , Brozovic, Perisic e Sime Vrsaljko, arrivato ...

Ora il Real Madrid spinge Modric all'Inter : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Inter, si ferma Dalbert Inter, si ferma Dalbert Inter, già venduti 60 mila biglietti

Inter - il Real non vuole il rinnovo e punta all'addio di Modric. Marotta... : NO AL rinnovo - Secondo la stampa spagnola e il Corriere dello Sport il Real Madrid non ha alcun intenzione di rinnovare il contratto del talento croato che quindi rimarrà in scadenza 30 giugno 2020. ...

Il Real non rinnova il contratto a Modric : l'Inter se la ride : Tra undici giorni verrà assegnato il Pallone d'Oro e gli ultimi rumors parlando di un Luka Modric in vantaggio sui due francesi campioni del mondo Kylian Mbappé e Raphael Varane. Il 33enne croato del Real Madrid ha vinto da protagonista la Champions League con i blancos ed ha trascinato la sua nazionale alla finale del mondiale in Russia ...

Inter - galassia Marotta : c'è un passepartout dal Real a Raiola : Beppe Marotta stamattina rientra da Nanchino in tempo per partecipare al Consiglio di Lega, e lo fa virtualmente da amministratore delegato dell'Inter, con la massima soddisfazione espressa della ...

Inter - il Real Madrid prepara l'assalto a Brozovic (RUMORS) : In casa Inter c'è un giocatore su tutti che sembra aver completamente stravolto la propria carriera da qualche mese a questa parte. Si tratta del centrocampista croato, Marcelo Brozovic, che è passato dall'essere ad un passo dalla cessione, a gennaio, con la valigia pronta e fotografato in albergo in attesa di partire per Siviglia, all'essere invece considerato insostituibile dal tecnico dei nerazzurri, Luciano Spalletti. Proprio l'ex allenatore ...

Inter - contatti con il Real per Modric : Marotta al lavoro : Dopo il lungo tormentone della scorsa estate, torna in auge il nome di Luka Modric in ottica Inter. Il giocatore voleva fortemente il trasferimento a Milano, scontrandosi però con la volontà del patron del Real Madrid, Florentino Perez, che, dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus per cento milioni di euro, non ha voluto saperne di privarsi di un altro elemento importante per la propria squadra. Le cose, comunque, potrebbero cambiare ...

Inter - il Real Madrid insiste : pronto l'assalto a Icardi (RUMORS) : Mauro Icardi si è confermato leader indiscusso dell'Inter in questa prima fase della stagione. Del resto per il campionato italiano non è una novità visto che il capitano nerazzurro ogni anno fa registrare numeri record (lo scorso anno ha vinto la classifica capocannonieri con ventinove reti). Quest'anno l'attaccante ha dimostrato il suo valore anche in Champions League, competizione nella quale era all'esordio assoluto. L'attaccante argentino ...

Suso : 'Al Milan mi trovo bene - ma che onore l'Interesse del Real Madrid' : Il Real Madrid su di me? Essere seguito dai migliori club del mondo è motivo di grande orgoglio : significa che stai facendo bene il tuo lavoro e che stai dimostrando il tuo valore. Tornare a casa è ...