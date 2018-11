Inter-Frosinone | Spalletti | “Bene il pressing e le ripartenze”

Inter-Frosinone - Spalletti : 'La reazione c'è stata - partita frizzante. Dobbiamo vincere sempre da squadra' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport , Spalletti ha commentato così il match: "Un'ottima prestazione, l'Inter ha giocato un calcio frizzante. Oggi ci volevano calma e capacità di tenere palla in ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : l'Inter travolge il Frosinone! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : Risultati Serie A: Diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata. Oggi 24 novembre 2018 si accendono gli anticipi della 13giornata.

Inter - Frosinone 3-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Nella ripresa ampio possesso palla e Sportiello che rende il passivo meno negativo formazioni ufficiali tabellino della partita La cronaca minuto per minuto risultato FINALE: Inter - Frosinone 3-0 ...

Anticipo serie A - Inter-Frosinone 3-0 : 22.49 L'Inter liquida 3-0 il Frosinone nell' Anticipo di S.Siro e aggancia (per ora) il Napoli al 2° posto a -9 dalla Juve. Nerazzurri rimaneggiati in vista della Champions, ma subito tambureggianti.Gara sbloccata già al 10' col primo gol di Keita in maglia Inter. Occasioni per Lautaro e Gagliardini, il raddoppio arriva nella ripresa con la girata di testa di Lautaro su assist del senegalese al 57'. Poco prima,Handanovic aveva negato il pari ...

Tris Inter al Frosinone : L'Inter torna alla vittoria in campionato dopo lo stop contro l'Atalanta prima della sosta. Pronostici rispettati per i nerazzurri nell'anticipo della tredicesima giornata di Serie A contro il ...

Serie A - Inter-Frosinone 3-0 : decisivi la doppietta di Keita e il gol di Lautaro : Non è più la solita Inter. È meglio. La caduta con l'Atalanta non era l'inizio di un altro blackout prolungato, come succedeva nelle scorse stagioni. Col Frosinone arriva la risposta immediata e forse ...

Inter - tre gol al Frosinone : doppio Keita - Lautaro top : I nerazzurri tronano alla vittoria con i gol delle "riserve". Dodicesima vittorie in 13 partite per i bianconeri: Ronaldo in testa alla classifica marcatori.

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/20 Spada/LaPresse ...

L’Inter cala il tris - tutto facile contro il Frosinone : giornata di grazia per Keita - in gol anche Lautaro [FOTO] : 1/20 Spada/LaPresse ...

Inter-Frosinone 3-0 - Serie A : doppietta di Keita e gol di Martinez - i nerazzurri tornano a vincere : L’Inter è tornata alla vittoria dopo lo stop contro l’Atalanta e ha sconfitto il Frosinone con un netto 3-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti a San Siro con estrema autorevolezza, hanno dominato in lungo e in largo contro i laziali e si sono così rilanciati in classifica: secondo posto provvisorio in attesa dell’impegno del Napoli a nove punti di distacco dalla Juventus ...

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle : Keita torna ai livelli della Lazio - bene Lautaro Martinez : L'anticipo della tredicesima giornata vede l'Inter tornare alla vittoria, battendo il Frosinone 3-0 davanti a oltre sessantamila spettatori grazie ai gol messi a segno da Keita Balde, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez. L'attaccante senegalese, dunque, realizza le prime due reti con la maglia nerazzurra dopo i tanti rumors circolati sul suo futuro. Con questa vittoria l'Inter dimentica la batosta contro l'Atalanta, che ha sconfitto per ...

L’Inter torna ‘big’ in Serie A - Keita fa l’Icardi e manda ko il Frosinone : ora tutti a Wembley! [GALLERY] : L’Inter fa la voce grossa contro il Frosinone, Keita Balde dà spettacolo a San Siro: doppietta per il senegalese Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Atalanta, l’Inter scende in campo a San Siro con un nuovo piglio e torna ‘big’ in Serie A a seguito della pausa. Con 5 cambi nella formazione rispetto alla partita disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, Luciano Spalletti rinnova il gioco dei ...

Inter - Frosinone 2-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Inter - Frosinone 2-0 , 2' T, SECONDO tempo 26' un cambio per parte: dentro Joao Mario per Nainggolan e ...

Inter-Frosinone diretta live 3-0 : gol Keita - tris Inter : Inter-Frosinone diretta live – Si concludono le gare del sabato valide per la 13^ giornata del campionato di Serie A, partita molto importante per la Champions League e per la salvezza, in campo Inter e Frosinone. Si avvicina anche la giornata di Champions League, partita contro il Tottenham che potrebbe anche condizionare il match di oggi. L’Inter deve riscattare la brutta debacle nella gara contro l’Atalanta. Il ...