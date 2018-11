Inter-Frosinone | la partita sarà visibile questa sera su Dazn

Serie A - Inter-Frosinone : probabili formazioni e diretta dalle 20.30 : Spalletti è stato chiaro: vietato sbagliare. L' Inter ha davanti un ciclo terribile che la vedrà opposta a Tottenham, Roma, Juventus e Psv. Ma prima c'è il Frosinone e il tecnico non vuole che la ...

Diletta Leotta dà ‘appuntamento’ a San Siro per Inter-Frosinone - ma l’attenzione dei fan è per la sexy FOTO social : Diletta Leotta torna su Dazn per il post partita di Inter-Frosinone: la giornalista catanese strega i fan con uno scatto social dal terreno di gioco Diletta Leotta torna ‘in campo’ per la Serie A e lo fa in occasione di Inter-Frosinone. La sfida che si disputerà questa sera a San Siro sarà commentata dalla giornalista catanese e dai suoi ospiti in studio durante il programma ‘Diletta Gol’. Dopo la pausa di ...

Spalletti carica l'ambiente Interista : 'Contro il Frosinone uno snodo cruciale' : La sosta per le Nazionali potrebbe aver fatto bene all'Inter. Questo è ciò che si percepisce dalla conferenza stampa che il tecnico di Certaldo ha tenuto nella giornata di oggi in vista della sfida di domani alle ore 20:30 allo stadio Meazza contro il Frosinone. Dalle parole di Spalletti filtra ottimismo per la sfida ai ciociari, uno snodo cruciale per la stagione nerazzurra. Infatti dopo il turno sulla carta morbido di sabato, scatterà un vero ...

