Inter-Frosinone 3-0 | Serie A | doppietta di Keita e gol di Martinez | i nerazzurri tornano

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle : Keita torna ai livelli della Lazio - bene Lautaro Martinez : L'anticipo della tredicesima giornata vede l'Inter tornare alla vittoria, battendo il Frosinone 3-0 davanti a oltre sessantamila spettatori grazie ai gol messi a segno da Keita Balde, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez. L'attaccante senegalese, dunque, realizza le prime due reti con la maglia nerazzurra dopo i tanti rumors circolati sul suo futuro. Con questa vittoria l'Inter dimentica la batosta contro l'Atalanta, che ha sconfitto per ...

L’Inter torna ‘big’ in Serie A - Keita fa l’Icardi e manda ko il Frosinone : ora tutti a Wembley! [GALLERY] : L’Inter fa la voce grossa contro il Frosinone, Keita Balde dà spettacolo a San Siro: doppietta per il senegalese Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Atalanta, l’Inter scende in campo a San Siro con un nuovo piglio e torna ‘big’ in Serie A a seguito della pausa. Con 5 cambi nella formazione rispetto alla partita disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, Luciano Spalletti rinnova il gioco dei ...

Inter-Frosinone diretta live 3-0 : gol Keita - tris Inter : Inter-Frosinone diretta live – Si concludono le gare del sabato valide per la 13^ giornata del campionato di Serie A, partita molto importante per la Champions League e per la salvezza, in campo Inter e Frosinone. Si avvicina anche la giornata di Champions League, partita contro il Tottenham che potrebbe anche condizionare il match di oggi. L’Inter deve riscattare la brutta debacle nella gara contro l’Atalanta. Il ...

Frosinone bruciato al via - Keita senza pietà! L’Inter è già in vantaggio : il VIDEO del gol : L’Inter infiamma San Siro al via, il Frosinone è sotto grazie ad un gol di Balde Keita: ecco il VIDEO della rete del calciatore senegalese L’Inter inizia forte a San Siro nella partita contro il Frosinone valida per la tredicesima giornata di Serie A. Grazie al gesto tecnico di Balde Keita la squadra di Spalletti si porta in vantaggio già al 10° del primo tempo. Ecco il VIDEO del gol dell’attaccante senegalese: Premier ...

Inter-Frosinone : formazioni ufficiali e diretta dalle 20.30. Dove vederla in tv : Spalletti è stato chiaro: vietato sbagliare. L' Inter ha davanti un ciclo terribile che la vedrà opposta a Tottenham, Roma, Juventus e Psv. Ma prima c'è il Frosinone e il tecnico non vuole che la ...

