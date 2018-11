Insight | stiamo per tornare su Marte

wired

(Di sabato 24 novembre 2018), test ai pannelliprima della partenzaTestIn viaggioIn arrivoPalla di fuocoParacaduteCi siamo quasiIn una zona tranquillaA casa, suSe fosse stata un’insalata sarebbe stata una lattuga, se un gusto di gelato vaniglia. Una zona liscia e piatta, niente canyon, crateri o vulcani. Niente indivia riccia o elaborati mix di creme e biscotti per rimanere nella metafora con cui Bruce Banerdt della Nasa ha descritto la zona di atterraggio del lander, Elysium Planitia, in prossimità dell’equatore. Quello che serve alla sonda è infatti soprattutto una superficie sicura, quasi banale nei segni particolari, perché la zona di interesse, stavolta, è tutta sotto la superficie. La missione della Nasa(Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), guidata da Banerdt, è infatti tutta volta a studiare l’interno del ...