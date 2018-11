Insegnanti “religiosi” ottengono l’attenzione del Governo

scuolainforma

(Di sabato 24 novembre 2018) FavaleRESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOKMa le priorità sono ben altre!Il piano assunzionale previsto dalla legge 107 de “la buona Scuola” di Renzi, ha escluso la categoria dei docenti della gae (graduatoria ad esaurimento) infanzia dove non ci sono più di 18 mila maestre a pieno titolo.Nei giorni scorsi il movimento pentastellato ha dichiarato che vuole risanare una falla in questo reclutamento di docenti ma penalizzando ancora una volta questa fascia di persone e questo grado di scuola a favore invece di un’altra categoria esclusa dal piano del 2015, ovvero i docenti di religione cattolica.Premesso che In Italia la religione nella scuola pubblica è una disciplina facoltativa visto che la scuola statale italiana, è laica , chi scrive ritiene che le priorità ...