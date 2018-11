Infortunio Pellegrini | le ultime sul centrocampista della Roma

calcioweb.eu

(Di sabato 24 novembre 2018)– Ilnon ha potuto completare la partita del "Friuli", in cui laè stata sconfitta 1-0. Dopo una conclusione da fuori a poco meno di un quarto d'ora dal fischio finale,ha avvertito un fastidio al flessore destro e si è buttato a terra in attesasostituzione. Le prime verifiche da parte del club giallorosso parlano di risentimento muscolare, che denota la possibilità che il numero 7 non sia presente nella gara di Champions League contro il Real Madrid. Sarebbe una tegola pesante per la, che perderebbe uno dei suoi calciatori più in forma e avrebbe anche difficoltà a rimpiazzarlo visto che Pastore e Perotti sono fuori da molto tempo.