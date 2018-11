Infortunio Lasagna | dietro l’assenza dell’attaccante c’è un problema fisico

calcioweb.eu

(Di sabato 24 novembre 2018)– Al momento dell'uscita delle formazioni ufficiali di Udinese e Roma quello che ha colpito è stata l'assenza di. Trattandosi della prima partita con Nicola alla guida dei friulani, si poteva anche immaginare un'esclusione legata a motivazioni esclusivamente tattiche. In realtà l'attaccante, reduce dalla convocazione in Nazionale, ha accusato unal flessore e ha dovuto dare forfait.ha effettuato un provino in mattinata ma non è andato come sperava e, per questo, è rimasto in panchina per tutta la durata della gara. Nei prossimi giorni ilverrà valutato in maniera più accurata e si avranno notizie concrete sul suo recupero.