INDIRE | Formazione docenti neo-assunti al via da lunedì 26 novembre

(Di sabato 24 novembre 2018) Ultime notizie 24/11 – Dal prossimo26inizia l’attività diper ineonell’anno scolastico 2018/2019. Viene confermata l’assistenza agli utenti durante tutto il loro percorso formativo.Al via dal 26/11 la piattaformaper ladeineoÈ prevista per il 26prossimo l’apertura dell’ambiente onlinedi supporto allaperneoin ruolo, con passaggio di ruolo e inseriti in III anno FIT nell’anno scolastico 2018/2019.Secondo quanto riportato dalla testata online La Tecnica della Scuola si apprende che l’U.S.R. per il Piemonte ha riepilogato le principali novità di quest’anno.Innanzitutto, sarà previsto un portfolio personalizzato per i “neo-e con passaggio di ruolo” e uno per i “FIT”:– per ineo-e con ...