Incontro Juncker Conte | il reddito di cittadinanza non si farà

Bruxelles - due ore di Incontro Conte-Juncker |Il premier : "Dialogo - ma no rinunce dall'ItaliaConfido di evitare la procedura d'infrazione" : E' durata meno di due ore la cena di lavoro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra. Il premier: "Non si è discusso di saldi finali" e nemmeno c'è stata "alcuna rinuncia alle riforme qualificanti" del nostro governo.

Legge di Bilancio - Incontro Conte-Juncker in corso. Il premier : “Non litighiamo - we are friends”. Salvini : “Chiedo rispetto” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia a cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Si tratta del primo faccia a faccia dopo il secondo altolà dell’Europa alle ricette economiche del governo Lega-M5s e potrebbe essere l’ultimo prima dell’avvio della ...

Manovra e paletti Ue in agenda incontro Conte-Juncker 24 novembre 2018

Brexit - Spagna pronta a veto su Gibilterra Downing Street : “Incontro May Juncker a Bruxelles non per stretta di mano” : Non bastavano i guai interni di Theresa May – “minacciata” dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup e dai deputati conservatori pro Brexit che vogliono destiturila – e il fragile dialogo con Bruxelles, la Brexit si trova ora davanti a un ostacolo nuovo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia infatti il veto sull’intesa raggiunta senza la rassicurazione esplicita che la trattativa su Gibilterra ...

Manovra : Juncker - con Conte nessun Incontro. Premier - lo chiamero' : Non c'è nessun incontro previsto tra Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte la prossima settimana. È quanto emerge dall'agenda settimanale di Juncker e confermato da un portavoce dell'esecutivo ...

