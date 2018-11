Il Torneo di «Tale e Quale Show 2018» | Federico Angelucci è il campionissimo

Federico Angelucci vince il Torneo di Tale e Quale Show 2018 : Tale e Quale Show, Federico Angelucci vincitore Federico Angelucci sbaraglia la concorrenza e vince il torneo di Tale e Quale Show 2018. L’ex cantante di Amici ha avuto la meglio sugli altri partecipanti al torneo, confermando le proprie abilità interpretative. Nelle quattro settimane di gara, Angelucci si era cimentato nelle imitazioni di George Michael, Liza Minnelli, Robbie Williams e Andrea Bocelli. Medaglia d’argento per ...

Tale e Quale Show – Il Torneo – Quattro puntate per eleggere il campionissimo 2018. : Proclamato Antonio Mezzancella vincitore dell’ottava edizione di Tale e Quale Show, come da tradizione il programma continua per altre Quattro puntate, sempre sotto la guida di Carlo Conti, in una gara tra i migliori concorrenti di questa edizione e i primi classificati di quella dello scorso anno. Al termine delle Quattro puntate verrà così eletto […] L'articolo Tale e Quale Show – Il Torneo – Quattro puntate per ...

Tale e Quale Show 2018 - Torneo/ Diretta finale e vincitore : per il pubblico vincerà Angelucci! - 23 novembre - - IlSussidiario.net : Tale e Quale Show, il TORNEO: Diretta e vincitore, tutto pronto per la finale che decreterà il campione dei campioni. Quarto giudice Leonardo Pieraccioni.

Tale e quale show 2018 - Torneo/ Alessandra Drusian 1in classifica - Bonanno ultima per 'colpa' dello scherzo? - IlSussidiario.net : Tale e quale show 2018, Alessandra Drusian prima in classifica. Ultimo posto per la Bonanno, probabilmente penalizzata dallo scherzo con la Spagna.

Tale e quale show 2018 - Torneo/ Diretta : Federico Angelucci in testa anche stasera? - 16 Novembre - - IlSussidiario.net : Tale e quale show 2018, Diretta e classifica: penultimo appuntamento con il varietà di Carlo Conti. Antonella Clerici quarto giudice.

TALE E QUALE SHOW 2018 - Torneo/ Diretta e classifica : i buoni propositi di Roberta Bonanno - IlSussidiario.net : TALE e QUALE SHOW 2018, Diretta e classifica: penultimo appuntamento con il varietà di Carlo Conti. Antonella Clerici quarto giudice.

Tale e Quale Show - Il Torneo : anticipazioni di venerdì 16 novembre. Quarto giudice Antonella Clerici : Decima e penultima puntata di Tale e Quale Show 2018 – Il Torneo: ecco tutte le anticipazioni della puntata di venerdì 16 novembre 2018 Tutto pronto per la semifinale di Tale e Quale Show 2018 – Il Torneo, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni e le imitazioni dei dodici concorrenti protagonisti per la puntata di venerdì 16 novembre 2018. Il Torneo di Tale e Quale Show ...

