Il Sole verso la causa agli ex manager

Manovra - verso "clauSole" e dismissioni : 22.28 Si è conclusa la riunione del Consiglio dei ministri, in vista della risposta sulla Manovra che il governo italiano deve inviare a Bruxelles entro oggi. Intanto da fonti della Lega trapelano alcune proposte contenute nella lettera all'Ue che conferma "impianto e azione politica": clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% qualora le previsioni di crescita del governo non siano confermate e anche una nuova ...