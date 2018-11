Il reddito di cittadinanza adesso cambia | potrà andare alle imprese

reddito di cittadinanza - De Luca contro Di Maio : “Una presa in giro. Erogazione che finirà dopo le europee” : “Mi è capitato di ascoltare l’onorevole Luigi Di Maio in TV che spiegava il Reddito di cittadinanza. Non ho capito niente, per miei limiti ovviamente. Non ho capito niente”. Così il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la trasmissione settimanale su LiraTv ha criticato il provvedimento bandiera del Movimento cinque stelle: “Mi fermo ad una prima osservazione. Il Reddito di cittadinanza non è dato a tutti ...

Licia Ronzulli : 'Lo dico da meridionale : noi il reddito di cittadinanza non lo vogliamo' : Intervenuta a Mattino Cinque, la Presidente della Commissione per l'infanzia e per l'adolescenza, la forzista Licia Ronzulli, ha fatto il punto della situazione a proposito delle modifiche che verranno apportate sulla legge finanziaria, in seguito alla sua definitiva bocciatura da parte della Commissione Europea. A questo proposito, la componente della X Commissione (Industria, commercio, turismo) al Senato, intervistata da Francesco Vecchio, ha ...

reddito di cittadinanza : creare una connessione tra le aziende e i disoccupati : Dopo la proposta del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri di slegare il Reddito di cittadinanza dai Centri per l'Impiego e di creare una connessione diretta con il mondo delle imprese, arriva l'assist del direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, che rilancia l'idea e afferma che questo "potrebbe migliorare la competitività delle aziende e dell'intero paese". Le parole del vicepremier Di Maio Da sempre una delle bandiere ...

Di Maio avverte Ue : reddito cittadinanza-quota 100 non si toccano : Roma, 24 nov., askanews, - Su reddito di cittadinanza e modifica della riforma Fornero sulle pensioni con la quota 100 'non è ipotizzabile ridurre la platea'. E 'ridimensionare la legge Fornero o il ...

Manovra - Di Maio : 'reddito cittadinanza e quota 100 non si toccano' : Luigi Di Maio apre al dialogo con l'Unione europea sulla Manovra ma pone alcuni paletti: 'Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano'. Il vicepremier parla così da Palermo a poche ore dalla ...

[L'analisi] Prima le carte di credito - poi i centri dell'impiego. Ecco come funzionerà il reddito di Cittadinanza : Il perché lo ha spiegato il vicepremier, e lo ha confermato nel dettaglio anche il consigliere economico di Di Maio, Pasquale Tridico, professore di economia a Roma3,: "Non ci saranno ritardi: il ...

'reddito cittadinanza e quota 100 non si toccano' - Di Maio - : Roma, 24 nov., askanews, - Su reddito di cittadinanza e modifica della riforma Fornero sulle pensioni con la quota 100 'non è ipotizzabile ridurre la platea'. Lo ha affermato il vicepremier e ministro ...

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza e quota 100 non si toccano : Roma, 24 nov., askanews, - Su reddito di cittadinanza e modifica della riforma Fornero sulle pensioni con la quota 100 'non è ipotizzabile ridurre la platea'. Lo ha affermato il vicepremier e ministro ...

Manovra - Di Maio : “Su reddito di cittadinanza e Fornero non è ipotizzabile riduzione platea beneficiari” : “Su reddito di cittadinanza e riforma Fornero a quota 100 non é ipotizzabile alcuna riduzione della platea”. Così il vice premier Luigi Di Maio ai cronisti nello stabilimento Fincantieri Palermo rispondendo sulle eventuali modifiche alla Manovra richieste da Bruxelles. L'articolo Manovra, Di Maio: “Su reddito di cittadinanza e Fornero non è ipotizzabile riduzione platea beneficiari” proviene da Il Fatto Quotidiano.

reddito di cittadinanza - Di Maio : 'In vigore nei primi mesi del 2019' : L'argomento dell'ormai famosissimo Reddito di cittadinanza continua a fare discutere e ad alimentare numerose polemiche tra gli addetti ai lavori e tra i cittadini italiani, che sono in attesa di capirne di più su questo nuovo strumento che a breve dovrebbe essere introdotto. Per cercare di fare chiarezza, il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto nella trasmissione Piazza Pulita, fornendo ulteriori dettagli sul Reddito di cittadinanza che, ...

reddito di cittadinanza - il governo fa il "tagliando" al sussidio : tutte le novità : Lega e M5s valutano aprire il Reddito di cittadinanza anche alle imprese. tutte le novità dell'ultima bozza al vaglio del...

Svolta reddito di cittadinanza : Mentre il vicepremier Luigi Di Maio assicura che 6 milioni di tessere per il reddito di cittadinanza sono già in stampa, la misura chiave del Movimento Cinque Stelle potrebbe presto coinvolgere le ...

reddito di cittadinanza cambia - potrà andare alle imprese : ... quello sconto sul costo del lavoro considerato da Bruxelles e dagli altri organismi internazionali, come una delle principali riforme necessarie a dare slancio all'economia italiana. Intanto che ...

Le regioni lamentano la vaghezza di Di Maio sul reddito di cittadinanza : Roma. “Lo ha detto davvero?”. Elena Donazzan, assessore al Lavoro del Veneto, non era davanti alla tv, giovedì sera. Ma quando le si racconta dell’intervista di Luigi Di Maio a Corrado Formigli quasi non ci crede. “Cioè: il ministro ha detto che ha già ordinato di stampare cinque o sei milioni di te