Il Pd verso le primarie | data probabile il 3 marzo

Pd - Commissione congresso : verso primarie il 3 marzo : La Commissione congressuale del Pd è orientata a proporre il 3 marzo come data per le primarie viste le complesse procedure previste dallo Statuto e le elezioni regionali in Abruzzo e Basilicata in ...

Pd - tempi lunghi per le primarie. Minniti e Martina verso la candidatura : L Assemblea nazionale del Pd - con Matteo Renzi grande assente - apre il percorso congressuale che si concluder con le primarie che, a causa di una statuto assai complesso, non potranno svolgersi ...

Pd verso Congresso ma su primarie il dibattito è aperto : A otto mesi dalla sconfitta del 4 marzo è partito oggi ufficialmente il Congresso del Pd. Maurizio Martina si è dimesso , l'Assemblea nazionale, riunita all'hotel Ergife, si è sciolta e la Direzione ...

Assemblea Pd - Renzi non c è. Martina verso candidatura di squadra. Zingaretti - appello per le primarie : Un processo lungo e faticoso. L'Assemblea nazionale dei mille delegati Pd ha avviato una nuova fase nella tormentata vita del partito post 4 marzo . A otto mesi dal tracollo delle politiche, sono ...

Oggi la direzione Pd a Roma : le sfide e l'iter verso le primarie - : La giornata è dedicata alla relazione del segretario uscente e al dibattito tra i militanti. Si attendono gli annunci di Martina e Minniti che dovrebbero sciogliere le riserve sulla propria ...

Il Pd verso il Congresso - al via le primarie - : Con le dimissioni di Maurizio Martina, i dem si avviano verso il Congresso. L'11 novembre dovrebbe essere la data scelta per l'Assemblea dei mille. Al via la corsa alle primarie