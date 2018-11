Il partito della Merkel contro gli immigrati | Rivedere il diritto di asilo

Muore a 38 anni durante una vacanza : era partito per festeggiare la fine della chemio : Jon Paul McAllister, un trentottenne britannico, era partito per il Madagascar insieme al fidanzato Craig Park. Volevano festeggiare la fine della chemioterapia subita da Jon Paul, che aveva un tumore all’intestino, e anche il loro recente fidanzamento. Ma purtroppo quella malattia l’ha ucciso mentre era ancora in vacanza.Continua a leggere

I militanti cantano inno nazista. Bufera sul partito della Merkel : Era la sera dell'anniversario della Notte dei Cristalli, uno dei giorni più bui della storia tedesca, quella dei pogrom nazisti contro gli ebrei nel 1938. E alcuni giovani militanti del movimento ...

Manfred Weber è il candidato del partito Popolare Europeo alla presidenza della Commissione Europea : Il Partito Popolare Europeo (PPE) ha scelto Manfred Weber come Spitzenkandidat alla presidenza della Commissione Europea in vista delle elezioni del Parlamento Europeo che si terranno in maggio. Weber, bavarese, è l’attuale capogruppo del PPE in Parlamento e nei mesi scorsi aveva

Pd - dal cugino di Gentiloni ai giovani dem : gli uomini di Zingaretti per scalare il partito. Con stipendio della Regione Lazio : La “macchina da guerra” di Zingaretti è pronta. La “Piazza Grande” in cui far confluire realtà politiche e sociali di centrosinistra si sta man mano riempiendo. E anche molti degli uomini chiave sono sistemati, coloro che dovranno fare il lavoro sporco e tirare la volata allo “zar” Nicola verso lo scranno più altro del Partito democratico, in primis, e della coalizione di centrosinistra poi. La riconferma alla Regione Lazio da questo punto di ...

MDP pronto ad andare avanti oltre LeU : 'Ora un nuovo partito della sinistra e del lavoro' : Nella giornata di questo venerdì 19 ottobre si è svolto il Coordinamento nazionale di Articolo Uno-Movimento Democratico e Progressista, ovvero il soggetto politico guidato da Roberto Speranza e di cui fanno parte fra gli altri anche Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema. La riunione era particolarmente attesa in particolare nell'ottica degli sviluppi del percorso di Liberi e Uguali [VIDEO]. Ricordiamo che MDP è anche il soggetto che esprime la ...

Marco Della Noce : "Sono ripartito grazie alla stima dei miei figli" : Sul palco di Zelig arrivava con una tuta rossa e il passamontagna. Si faceva chiamare Oriano Ferrari, un alter ego che faceva ridere anche lui. La prima volta nel 1999 quando, con un accento ...

Forza Italia - Pietro Spizzirri espulso : 'Mi chiedo se questo è ancora il partito della libertà' : Pietro Spizzirri , vice-coordinatore nazionale dei club di Forza Italia, è stato espulso dal partito . Il motivo? L'avvocato 36enne aveva creato ' Forza Salvini ', una corrente pro ministro nel ...

Il coordinatore di Forza Italia della Calabria presenta "Forza Salvini" e viene sospeso dal partito : "Un movimento che non mette in discussione Berlusconi ma la sua classe dirigente" e così a Montecitorio il vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club Forza Italia della Calabria ...

Il coordinatore di Forza Italia della Calabria presenta "Forza Salvini" e viene sospeso dal partito : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La politica della Merkel criticata dal suo partito : L'esponente Röttgen, ex ministro dell'ambiente sino al 2012, anno in cui fu licenziato propria dalla Merkel, accusa di inattivismo il leader e di non ridisegnare gli assetti della politica della CDU. ...

In Lettonia vincono filorussi ed euroscettici. Crolla il partito del vicepresidente della Commissione Ue - il "falco" Dombrovskis : Anche sulla Lettonia del Commissario Ue Valdis Dombrovskis si abbatte l'onda euroscettica, con venature filorusse. Nel Paese baltico, chiamato alle urne sabato per il rinnovo dei 100 seggi parlamentari, Armonia si è riconfermato il primo partito con il 20% dei consensi, in leggero calo del 3% rispetto al 2014. La formazione politica di orientamento filorusso guidata al voto - ironia della sorte - da un altro Dombrovskis, Vjaceslavs, ...

È partito il rollout della EMUI 9 con Android 9 Pie per Honor View 10 : L'aggiornamento è contrassegnato dalla build 9.0.0.108 e le prime informazioni lo danno in arrivo sui View 10 europei L'articolo È partito il rollout della EMUI 9 con Android 9 Pie per Honor View 10 proviene da TuttoAndroid.

Milano - è partito il camper della Cgil : "Sul territorio - a disposizione di lavoratori e pensionati" : Città e hinterland per raccogliere segnalazioni e dare consigli. E per persone con ridotta mobilità la consulenza è a domicilio