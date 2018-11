Il no della Procura di Genova a Castellucci | voleva essere interrogato in un luogo

Sequestrata la nave Aquarius - su ordine della Procura di Catania - : Roma, 20 nov., askanews, - La Procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave Aquarius e messo sotto indagine l'ong Medici senza frontiere, che con la nave era impegnata nel salvataggio di ...

Ragazzina dispersa nei boschi di Serle : nuove indagini della Procura di Brescia : I magistrati cercano di ricostruire il traffico telefonico del 19 luglio scorso: sentito nuovamente l'uomo che sostiene di aver incontrato Iuschra il giorno dopo la scomparsa

Rifiuti - indagini della Procura di Napoli : verifiche sulla presenza dei clan : Il Procuratore Giovanni Melillo: "Attività di illecito condizionamento delle funzioni pubbliche". Sotto osservazione anche società in house della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli

Traffico di rifiuti e appalti - maxi inchiesta della Procura di Napoli : La Procura di Napoli sta indagando su presunti «traffici organizzati di rifiuti, realizzati nel quadro di una vasta e ramificata attività di illecito condizionamento delle funzioni...

Maltempo : la procura di Genova indaga sui danni della mareggiata nel Tigullio : La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sui danni registrati nel Tigullio, soprattutto a Rapallo e Santa Margherita, dopo le mareggiate che si sono abbattute il 29 e 30 ottobre scorsi. La violenza delle onde aveva provocato il crollo della diga del porto di Santa Margherita e distrutto decine di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi a Rapallo, finendo spiaggiate. “E’ stata fatta un’attivita’ da parte della ...

Legionella - morta una donna di 51 anni : nuova inchiesta della Procura di Brescia : Dopo quella che a settembre fu aperta in seguito all'epidemia di polmonite con più di 200 contagiati

Gasdotto Tap : Nuova inchiesta della Procura su presunto inquinamento delle acque : Bisognerà capire se il cantiere sia stato ben impermeabilizzato per evitare la perdita di sostanze pericolose nel terreno e nella falda.

Virgilio occupato - 60mila euro per riparare la scuola : inchiesta della procura : 'C'è stata la precisa volontà di danneggiare l'istituto, tagliando cavi elettrici, rendendo inagibili i bagni dei disabili, imbrattando le pareti'. Non ha dubbi, chi ha potuto visitare il liceo ...

Casinò : nei mutui nessun danno erariale? 'Non sono convinto' Aosta - Massimiliano Atelli - nuovo Procuratore regionale della Corte dei Conti - ... : Di tempi non parla esplicitamente, ma alla domanda sul deposito dell'appello alla sentenza che ha condannato diciotto politici a risarcire la Regione con 30 milioni di euro , per un finanziamento ...

Diciotti - Salvini apre in diretta la busta della Procura di Catania : 'Chiesta l'archiviazione' : 'Nel trasmettere gli atti la Procura di Catania ha formulato per me la richiesta di archiviazione '. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini durante la diretta Facebook ...

La procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. "Nel trasmettere gli atti la procura di Catania ha formulato per me la richiesta di archiviazione.

Caso Emanuela Orlandi - ritrovate ossa nella sede della Nunziatura : indagini del Vaticano e della Procura di Roma : ossa ritrovate nel seminterrato di alcuni locali della Nunziatura Apostolica in via Po, a Roma: è la scoperta, su cui indaga per omicidio anche la Procura, che potrebbe dare una svolta al Caso di ...

Rapina una donna nei pressi della Procura - i carabinieri lo arrestano subito : Una pattuglia del Norm di Comacchio stava portando documenti agli uffici dei magistrati, l'uomo ha investito un militare con la bicicletta