Il governo mette a dieta le Forze Armate |  una nuova circolare per  i militari in

Violenza sulle donne - il governo ammette lievi tagli ai fondi disponibili. L'opposizione insorge : E' polemica sui tagli dei fondi per la Violenza delle donne. Il sottosegretario con delega alle Pari Opportunità, Vincenzo Spatafora, ha ammesso un taglio del 2,7% rispetto alle disponibilità. ...

Salvini : "Savona? Non si dimette - è uno degli assi portanti del governo" : Il ministro Paolo Savona ? Non si dimetterà. Ad assicurarlo - rispondendo a domanda precisa - è il vicepremier Matteo Salvini che da Cagliari, dov'è in campagna elettorale, spiega: "Sui giornali ne ...

Savona pronto a dimettersi : 'governo al capolinea' : Lo riportando indiscrezioni del Corriere della Sera, secondo cui alla base del malcontento ci sarebbero i rapporti sempre più incrinati con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, l'uomo che lui ...

Alessandro Sallusti : 'governo appiccicato con lo scotch - presto un incidente lo metterà in crisi' : La maggioranza è andata sotto sull'anti-corruzione. Matteo Salvini minimizza ma Alessandro Sallusti , in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì , su La7 , commenta in modo feroce: 'Immagino che presto ...

Israele - Bennett non si dimette : governo di Benjamin Netanyahu resta in piedi : Il suo partito, Focolare ebraico, aveva detto chiaro e tondo che se il ministero della Difesa non fosse andato a lui, la crisi sarebbe stata inevitabile. Invece Naftali Bennett non si dimette e il governo Netanyahu per ora resta in piedi. Con un annuncio a sorpresa, questa mattina il ministro dell’Istruzione israeliano ha annunciato che non lascerà la coalizione guidata dal premier del Likud, che domenica ha assunto la guida del ministero della ...

Terzo valico - si dimette la commissaria di governo : "Il Commissario di governo per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, Iolanda Romano, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico ". A confermarlo è una nota del Mit. "Romano - si legge ancora -...

Paura dello spread - il governo mette lo scudo protettivo alle piccole banche : Secondo Il Fatto Quotidiano , il governo gialloverde "è venuto incontro alle richieste del mondo bancario" ma "rimane lo scetticismo sul fatto che possa bastare". 16 novembre 2018 Diventa fan di ...

Tensioni nel governo britannico - si dimette il ministro per la Brexit Raab : Londra - Il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab , si è dimesso. Lo ha annunciato su Twitter. 'Oggi mi sono dimesso da segretario per la Brexit. N on posso in buona coscienza sostenere i ...

Il governo May perde pezzi : si dimette Raab - responsabile Brexit : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso. «Non posso sostenere l’accordo con la Ue», ha fatto sapere. Prima di lui Shailesh Lakhman Vara si era dimesso dalla carica di ministro del governo May per l’Irlanda del Nord. Il motivo, in entrambi i casi, è il disaccordo con il via libera del governo May alla “soft exit” negoziata con l’Unione europea...

Israele - si dimette il ministro della Difesa Lieberman. Terremoto nel governo : Polemico con la decisione del governo Netanyahu di accettare il 'cessate il fuoco' con i palestinesi, che 'equivale - ha spiegato il 'falco' - ad essersi arresi al terrorismo'. Esulta Hamas: 'una ...

Manovra - governo scommette su maxi piano di privatizzazioni : Roma, 13 nov., askanews, - Il governo scommette sulle privatizzazioni per assicurare a Bruxelles la volontà di mantenere il rapporto debito/Pil su una traiettoria discendente. Una scommessa dai numeri ...

Gb : si dimette dal governo Jo Johnson - fratello di Boris : ... uno dei fautori della campagna del Brexit e che ha a sua volta lasciato il governo nel luglio scorso per dei disaccordi sulla politica della premier Theresa May riguardo alla Brexit, da lui ...

La rabbia dei truffati dalle banche contro lo scudo nella manovra. Il governo rievoca la manina e promette il dietrofront : "Quando siete venuti a chiedere il voto la cortesia l'avevate. Lei oggi non ha neppure la cortesia di ascoltare chi i voti ve li ha portati". Ministero dell'Economia, ore 13. Da una sedia del tavolo convocato dal governo con le associazioni dei truffati dalle banche si alza Andrea Arman, presidente del coordinamento dei soci degli istituti veneti. L'accusa - come si evince dal video pubblicato in esclusiva da Huffpost - è rivolta al ...