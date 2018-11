Il ghiacciaio dell' Adamello in Val Camonica è il più grande d' Italia

Clima : il ghiacciaio dell’Adamello si ritira - persi 15 metri durante l’estate : A causa del riscaldamento globale il ghiacciaio dell’Adamello si sta ritira ndo: secondo quanto riportato da “Il Giornale di Brescia“, in base alle ultime misurazioni, durante l’estate, la parte della colata che si dirige verso la Val Genova, la Vedretta del Mandrone, ha perso altri 15 metri . Il ghiacciaio dell’Adamello si trova in alta Val Camonica, a cavallo tra Lombardia e Trentino-Alto Adige: è il più vasto ...

Ötzi Alpin Marathon – Il 27 aprile da Naturno al ghiacciaio della Val Senales : 27 aprile : il risveglio della mummia, torna la Ötzi Alpin Marathon , da Naturno al ghiacciaio della Val Senales (BZ). 16.a edizione firmata 27 aprile 2019 – a squadre o in singolo. Hoffmann e Pircher i migliori della scorsa edizione Torna la Ötzi Alpin Marathon con una sedicesima edizione da urlo, quello della Mummia del Similaun, la quale il 27 aprile si risveglierà regalando una sfida di triathlon unica con partenza da Naturno (BZ) ed ...

Il gestore di Capanna Penia : 'Fra vent'anni il ghiacciaio della Marmolada non esisterà più' : Aurelio Soraruf gestisce dal 2004 Capanna Penia ed è preoccupato per i cambiamenti climatici: 'Ogni anno si consuma sempre più. In molti punti al posto del ghiaccio ci sono già i fiori'