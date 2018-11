Il futuro di Tim passa dal governo

Fernando Alonso - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non mi sembra ancora vero che sarà la mia ultima gara. Sul futuro la porta non è chiusa…” : Come era assolutamente prevedibile Fernando Alonso è risultato il grande protagonistia nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il due volte campione del mondo ha toccato diversi argomenti, parlando del suo passato, del suo presente e, anche, del suo futuro, lasciando aperta la porta verso un possibile ritorno a determinate condizioni. Il pilota spagnolo è consapevole di ...

La competition tra Lega e 5 Stelle piomba anche sul futuro di Tim : L'analisi del dossier Tim da parte di Matteo Salvini è durato un giorno. "Sto studiando perché non mi piacciono gli onniscenti", aveva affermato ieri, a quattro giorni dall'entrata a gamba tesa dei 5 Stelle che con un emendamento al decreto fiscale hanno disegnato la strada per lo scorporo della rete e la successiva creazione di una società unica con Open Fiber. Poco più di ventiquattro ore e il Carroccio mette nero ...

Brasile : futuro ministro dell'Economia conferma creazione dipartimento delle Privatizzazioni : La nuova struttura sarà legata direttamente al ministero dell'Economia che Guedes guiderà da gennaio. L'obiettivo di questo nuovo organismo sarà velocizzare la politica di cessioni di asset pubblici, ...

Milan - incontro con Raiola per parlare del futuro di Ibrahimovic : le ultimissime : Nella giornata di oggi, l’agente di Ibrahimovic ha incontrato i dirigenti rossoneri per parlare del futuro di Ibrahimovic e del rinnovo di Abate Il ritorno di Ibrahimovic al Milan non è affatto utopia, Leonardo infatti ha incontrato nella giornata di oggi Mino Raiola per discutere del futuro dell’attaccante svedese, al momento di proprietà dei Los Angeles Galaxy. Spada/LaPresse Un colloquio importante che comunque non ha ...

Giorgio Canali - nel nuovo disco ‘guardo al futuro con ottimismo. Nonostante il mondo’ : Non aveva dubbi Giorgio Canali che il momento del ritorno sarebbe presto arrivato e saperi e conoscenze avrebbero ripreso a riannodarsi. Erano sette anni, infatti, che Canali – uno che nella vita è stato tante cose: autore, produttore oltreché membro di importanti band –, non pubblicava un album di inediti. “In febbraio mi è ripartita la vena creativa e sono riuscito a colmare quel vuoto mentale che causa i blocchi di scrittura”. Per questo ...

Fiorentina - dopo le voci degli ultimi giorni Ryan Babel fa il punto sul suo futuro : Fiorentina sulle tracce di Ryan Babel, attaccante olandese del Besiktas che potrebbe lasciare i club nelle prossime finestre di mercato Ryan Babel è stato accostato con insistenza alla Fiorentina nelle scorse ore, in vista delle prossime finestre di calciomercato. Intervenuto ai microfoni di Voetbal Inside, il calciatore del Besiktas ha svelato le proprie intenzioni: “Il Flamengo non è un’opzione per me al momento. Non so niente ...

Finalmente Murray! Il tennista britannico guarda al futuro con ottimismo : “non vedo l’ora di giocare a Brisbane” : Dopo un lungo infortunio e un ritorno in campo difficile, Andy Murray guarda con ottimismo alla prossima stagione: il tennista britannico pronto per Brisbane Dopo il lungo infortunio all’anca, l’operazione e la successiva riabilitazione, Andy Murray ha provato a ritornare nel circuito, senza però lasciare il segno a causa di una condizione fisica ancora troppo precaria. Murray però non ha perso la motivazione e, parlando con la ...

Sanremo : ieri sera a Villa Sylva il primo di una serie di incontri di IW Bank sul futuro degli investimenti : ... tra clienti dell'istituto bancario della città dei fiori e semplici interessati all'argomento, il Dottor Rizzolo ha parlato di come si prospetta il mondo degli investimenti nei prossimi anni, ...

UNIVERSITA' - Il diritto incontra la tecnologia : il Dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli a futuro Remoto 2018 : 10:38:11 Si riaprono le porte di Città della Scienza di Bagnoli per Futuro Remoto, la nota manifestazione partenopea che quest'anno, giunta alla 32esima edizione, ha come tema la "rigenerazione". All'evento, che si terrà dall'8 all'11 novembre, ...

Antonio Cassano - l'ultima buffonata sul suo futuro : 'Voglio fare il direttore sportivo' : Cassano ha comunque intenzione di restare nel mondo del calcio, soprattutto in Liguria per stare vicino a moglie e figli. Come ha raccontato al Secolo XIX , ha intenzione di tornare nel calcio 'in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia - timidi segnali verso il futuro. Lodadio fa sognare in grande - si lotta per il podio! : L’Italia ha battuto un colpo ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e lo ha fatto tra gli uomini dove nell’ultimo lustro avevamo faticato in maniera enorme, rimanendo fuori dalle Olimpiadi di Rio 2016 e non riuscendo mai a essere minimamente competitivi nelle competizioni che contano. Marco Lodadio ha ruggito come speravamo e ha conquistato la qualificazione alla finale agli anelli, riportandoci a un atto conclusivo della rassegna ...

"Big Data e intelligenza artificiale" - le sfide del futuro : dallo scetticismo si passi agli investimenti : ... e Pietro Leo, Italy Chief Scientist and Research Strategist di IBM, coordinati dal consulente per la comunicazione politica di Proforma Dino Amenduni. Questi 'grandi dati' sono opera nostra: pensate ...

l futuro degli investimenti sostenibili : ...due/tre anni hanno subito un'accelerazione ed una declinazione assolutamente interessante volta a rendere investibili i trend economici e sociali che stanno davvero cambiando le sorti del mondo. Ci ...

Il “Time” incorona Mbappé : “è il futuro del calcio” : La stella del Psg e della francese Kylian Mbappé è il volto della copertina del nuovo numero dell’edizione internazionale di ‘Time’, la prestigiosa rivista americana. “Mbappé è il futuro del Calcio”, titola la rivista che rievoca la rapida ascesa del 19enne attaccante, campione del mondo questa estate in Russia e autore di un gol nella finale contro la Croazia. “E’ molto più di un normale ...