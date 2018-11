Il compagno Don Camillo film stasera in tv 24 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Il Compagno Don Camillo - Stasera alle 21:27 su #Rete4 #staseraintv #IlCompagnoDonCamillo - staseraintv_uno : Il Compagno Don Camillo - Stasera alle 21:27 su #Rete4 #staseraintv #IlCompagnoDonCamillo - Paola45Paola : RT @orasolaretv2000: 'C'è una rabbia dentro, che molti sfogano contro il vicino, contro la maestra, contro il compagno. Il #Papa ci chiede… - FilmFilmFilmF : Stasera in tv: 'Il compagno don Camillo' su Rete 4 -

(Di sabato 24 novembre 2018) IlDonè ilin tv sabato 242018 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di uno degli episodi sui celebri personaggi tratti dalla penna di Guareschi, diretto da Luigi Comencini con Fernandel e Gino Cervi. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVIlDonin tv: scheda GENERE: Comico, Commedia ANNO: 1965 REGIA: Luigi Comencini: Fernandel, Gino Cervi, Saro Urzì, Leda Gloria, Graziella Granata, Gianni Garko, Marco Tulli, Silla Bettini, Alessandro Gottlieb, Jacques Herlin, Mirko Valentin, Ettore Geri, Margherita Sala, Paul Muller, Rose Marie Lindt, Armando Migliari, Aldo Vasco, Salvatore ...