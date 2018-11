Il commovente spot di Natale costato solo 50 euro ma è che è diventato virale

caffeinamagazine

: Il commovente spot di Natale che è costato solo 50 euro diventa virale - Rafmain : Il commovente spot di Natale che è costato solo 50 euro diventa virale - dolsmagazine : Che ne dite?... - bellalilli16 : RT @manufalcetti: Il commovente spot di Natale che è costato solo 50 euro ma è che è diventato virale -

(Di sabato 24 novembre 2018) Lodi è costata50 sterline (circa 56), ma in pochissimi giorni il video ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube, diventandoanche sui social. L’autore è il filmmaker britannico Phil Beatstall, 32 anni. L’attore protagonista si chiama Chris Ilston. Il video è unracconto di unpassato in solitudine. Il titolo è “Love is a gift that lasts forever”, che significa “l’amore è un dono che dura per sempre”.Beastall è stato inondato da messaggi di fan secondo cui questo video è migliore di quello, ben più costoso, realizzato sempre in occasione deldalla catena di grandi magazzini John Lewis & Partners con protagonista la popstar Elton John. “La gente sembra apprezzare il mio video per la storia che viene raccontata. Non è sempre necessario un budget enorme,una narrativa di forte impatto che trasmetta il ...