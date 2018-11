Il candidato M5s col nipote di Provenzano Il vicepremier cancella la visita a Corleone

Di Maio intransigente sul candidato sindaco M5S di Corleone : 'Va espulso' : Il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio mostra assoluta intransigenza nei confronti del candidato sindaco di Corleone per il Movimento, Maurizio Pascucci. Tutto è accaduto ieri, nel giro di poche ore. Il leader pentastellato ha appreso, leggendo le news sul proprio cellulare, dell'esistenza di una foto in cui Pascucci è ritratto insieme al nipote del boss Bernardo Provenzano e, fatto forse ancora più grave, di sue dichiarazioni in merito ...

Bufera in casa M5S a Corleone - Di Maio sconfessa candidato sindaco : Tramonta il sogno dei 5Stelle di conquistare il comune di Corleone, dove si vota domenica, dopo due anni di commissariamento per mafia. Luigi Di Maio ha annunciato che toglierà il simbolo del ...

candidato M5s in foto con un nipote di Provenzano Di Maio : «Va espulso» Video : Il vicepremier diserta un comizio in Sicialia in vista delle elezioni: «Lo Stato non deve avvicinarsi ai mafiosi». Il Candidato Maurizio Pascucci: «foto concordata con il meetup del movimento.

Corleone - Di Maio toglie il simbolo al candidato M5s e ne chiede l'espulsione : "Non si dialoga coi mafiosi" : Maurizio Pascucci posta su Facebook una foto assieme al nipote acquisito di Bernardo Provenzano e il vicepremier cancella il suo appuntamento nel Comune siciliano e toglie il simbolo al candidato

Corleone : dall’Arci della Toscana alla Sicilia. Chi è Maurizio Pascucci - il candidato M5s scomunicato da Luigi Di Maio : Dal Pci al M5S. Dall’antimafia all’appello “al dialogo con i parenti dei mafiosi”. Passi lunghi quelli compiuti da Maurizio Pascucci, toscano di Cecina, classe 1964, candidato a sindaco per i Cinquestelle nel comune di Corleone, il paese di Totò Riina. Da qualche anno Pascucci si è trasferito a Corleone ma in Toscana lo ricordano bene e in molti sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni e dalla sua foto con il nipote acquisito di Provenzano. ...

Corleone - il candidato del M5s : “Non voglio i voti dei mafiosi. Rottura con Di Maio? No - mi scuso per la foto” : “Il mio obiettivo era dialogare con un parente di un mafioso che sceglie di non intrattenere più rapporti con lui”, perché “i parenti dei mafiosi che decidono di non dare continuità a questi rapporti non vanno condannati”. Così Maurizio Pascucci, candidato del M5s a Corleone, dopo la polemica sulle sue frasi in favore dei parenti di mafiosi e sulla foto insieme a Salvatore Provenzano. Il candidato sindaco ha spiegato di ...

Di Maio : salta mio comizio a Corleone - candidato M5s ha sbagliato : Roma, askanews, - "salta il mio comizio a Corleone, vi spiego perchè". Luigi Di Maio pubblica un video su Facebook per prendere le distanze dal candidato M5S in Sicilia."Stasera era previsto il mio ...

Corleone - candidato sindaco M5S : “Dialogo con i parenti dei mafiosi”. Di Maio lo molla : “Grave” : Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha annullato la visita organizzata nella cittadina siciliana per questo pomeriggio. La decisione è stata presa in risposta alla bufera scatenatasi sul candidato sindaco pentastellato Maurizio Pascucci, reo di aver pubblicato sui social una foto con un nipote del boss Bernardo Provenzano e di essersi detto d'accordo ad aprire un dialogo con i parenti dei mafiosi.Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Non sarò al comizio a Corleone. Dal candidato M5s parole gravi" : Luigi Di Maio non sarà presente al comizio dell'aspirante sindaco pentastellato di Corleone: "Ho aperto il cellulare e tra le news c'era questa notizia data dal nostro candidato sindaco M5S che voleva aprire il dialogo con i parenti dei mafiosi (..) Sono sicuro che quella dichiarazione sia stata fatta in buona fede ma quel concetto è pericolosissimo. I voti di quelli non li vogliamo e ci fanno schifo", ha affermato.Maurizio ...

M5s - candidato Corleone pubblica foto con nipote Provenzano. Di Maio fa saltare il comizio : “I voti di quelli ci fanno schifo” : Luigi Di Maio ha fatto saltare il comizio a Corleone in Sicilia, dopo che il candidato sindaco M5s Maurizio Pascucci ha pubblicato su Facebook una sua foto insieme al nipote di Provenzano. L’aspirante primo cittadino, già collaboratore del senatore Mario Giarrusso, si è giustificato dicendo di voler aprire un dialogo con le famiglie dei mafiosi: “Delusione per i maldicenti”, ha scritto nella didascalia dello scatto diffuso in ...

Il candidato M5s a Corleone vuole riaprire il dialogo coi parenti dei mafiosi : "Voglio riaprire il dialogo con i parenti dei mafiosi. È molto importante. Spesso un condannato per mafia coinvolge tutta la famiglia e i parenti vengono individuati anche loro come colpevoli. Se sarò eletto sindaco farò questo passo, anzi l'ho già fatto". Lo dice in una videointervista a Repubblica, il candidato sindaco di Corleone del Movimento 5 stelle, Maurizio Pascucci, toscano trapiantato nel ...

