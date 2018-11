Il Black Friday è passato | ma gli sconti continuano

Black Friday - shopping per 1 italiano su 2 : spesa media 118 euro : Teleborsa, - Per il Black friday hanno deciso di fare acquisti quasi la metà degli italiani , 47%, sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su ...

Black Friday - shopping per 1 italiano su 2 : spesa media 118 euro : Per il Black friday hanno deciso di fare acquisti quasi la metà degli italiani, 47%, sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet. Lo ...

Cyber Monday e Black Friday week-end : le offerte da non perdere : Anche se ufficialmente il giorno del Black Friday 2018 era il 23 novembre, molti negozi hanno prolungato le offerte per tutto il week-end, fino a lunedì 26 novembre, giorno del Cyber Monday, dedicato agli sconti sui prodotti di elettronica e informatica. Le promozioni saranno tantissime, vediamo quali sono le migliori!Continua a leggere

Il Black Friday del petrolio : Brent sotto 60 dollari : Le prospettive di crescita dell'economia mondiale sono peggiorate, anche sull'onda delle tensioni commerciali Usa-Cina. Ma soprattutto l'allarme per le sanzioni Usa contro l'Iran è scomparso dopo la ...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Videogiochi e Console : Benvenuti al tanto atteso Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse questo è in assoluto l’evento più atteso dell’anno con giorni pieni di offerte imperdibili, sconti e promozioni che raggiungeranno il massimo Venerdì 23 Novembre con leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Foto e Video : Con estrema gioia vi presentiamo l’evento Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse questa è in assoluto la promozione più atteso dell’anno e prevede un periodo pieno di offerte, sconti e promozioni che avranno leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte TV e Smart TV : Il momento è arrivato finalmente: vi presentiamo Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse questo è un famoso evento Amazon che si tiene una sola volta l’anno e che prevede un periodo pieno leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Notebook e PC : Finalmente è arrivata l’ora! Ecco a voi Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse questo è forse l’evento più atteso dell’anno perché sarà possibile vivere giorni pieni di offerte, sconti e promozioni che inizieranno leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Apple : Finalmente abbiamo il piacere di presentarvi Amazon Black Friday 2018! Questo evento non ha bisogno di presentazioni perché è forse più atteso dell’anno e avrete accesso ad una marea di offerte, sconti e promozioni a partire leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Smartphone : Il momento è finalmente arrivato, vi presentiamo Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse, si tratta di un’iniziativa Amazon che si tiene una sola volta l’anno e che prevede un periodo pieno di leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Informatica e Router : Benvenuti al tanto atteso Amazon Black Friday 2018, forse l’evento più atteso dell’anno! Questo evento indetto da Amazon è caratterizzato da giorni pieni di offerte, sconti e promozioni che inizieranno il giorno 19 e raggiungeranno la leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Smartwatch : Finalmente è giunto il momento: ecco a voi Amazon Black Friday 2018! Questo è in assoluto l’evento Amazon più atteso dell’anno e che prevede un periodo pieno di offerte, sconti e promozioni che avranno il leggi di più...

Il Black Friday del petrolio : Brent sotto 60 dollari : Per il petrolio la settimana si è chiusa con un’altra seduta nera. Le quotazioni sono ai minimi da ottobre dell’anno scorso, dopo aver di nuovo subito un tonfo di circa il 7%. Ecco perchè...

Amazon : ”Il Black Friday NON è finito!” Ecco le Offerte di Sabato 28 : Avete spesso sentito parlare di Black Friday ma vi siete sempre chiesti “cos’è e come funziona l’Amazon Black Friday“? Il “Venerdì Nero” è ormai conosciuto come il Venerdì più folle dell’anno nel quale a tutti è leggi di più...