Ignazio Moser in tv | ' Non mi sposo a breve | voglio fare l' Isola dei famosi'

Ignazio Moser - la confessione sull'Isola dei famosi : 'Mi separerò da Cecilia Rodriguez' : Si pensa già alla prossima edizione dell'Isola dei famosi che vedremo in onda nel corso dei primi mesi del 2019 su Canale 5. Al timone vi sarà la confermatissima Alessia Marcuzzi, che ormai ha preso in mano ufficialmente le redini di questo reality show portato al grande successo da Simona Ventura. Tra i concorrenti della prossima Isola dei famosi potrebbe esserci anche Ignazio Moser, il quale proprio ieri sera, durante la trasmissione Rivelo ...

Ignazio Moser - le parole shock a Rivelo : “Mi separerò da Cecilia” : L’ex ciclista, nella trasmissione condotta da Lorella Boccia, ha dichiarato che vorrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi...

Ignazio Moser : “All’Isola dei Famosi per far conoscere il vero me” (VIDEO) : Ignazio Moser si racconta a Rivelo, il programma di Real Time guidato da Lorella Boccia. Gli argomenti non possono che ruotare attorno alla fidanzata Cecilia Rodriguez, con cui c’è ancora un matrimonio in ballo tutto da definire. Ignazio Moser a Rivelo tuttavia sgancia una bomba: vorrebbe entrare nel cast dell’Isola dei Famosi 2018. Il motivo? Una sorta di riabilitazione rispetto a quanto avvenuto al GF Vip 2. Ignazio Moser a Rivelo, ...

Ignazio Moser : “Mi separo da Cecilia Rodriguez per L’Isola dei Famosi” : Intervista Rivelo a Ignazio Moser: L’Isola dei Famosi è vicina? Le sue parole Ignazio Moser ha fatto delle rivelazioni-bomba durante l’intervista a Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. La notizia più importante che lo riguarda? Quella su L’Isola dei Famosi 2019! Vorrebbe diventare un naufrago perché, al Grande Fratello Vip, non […] L'articolo Ignazio Moser: “Mi separo da Cecilia Rodriguez ...

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser non si sposeranno più - ecco l’annuncio : Cecilia Rodríguez annuncia che non ci sarà nessun matrimonio con Ignazio Moser Qualche giorno fa un noto settimanale aveva dichiarato in esclusiva che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano finalmente deciso di convolare a nozze. l’annuncio stato fatto successivamente anche sul piccolo schermo degli italiani. Per la precisione stasera, durante l’ospitata dello sportivo a Rivelo, il programma condotto da Loredana Boccia su Real Time. Purtroppo ...

Ignazio MOSER/ "Questa estate sposo Cecilia Rodriguez" - ma lei dice di "No" su Instagram… - Rivelo - - IlSussidiario.net : IGNAZIO MOSER e Cecilia Rodriguez si sposano. La notizia troverà conferma nel corso della seconda puntata di "Rivelo", tutti i dettagli.

CECILIA RODRIGUEZ E Ignazio Moser SI SPOSANO/ Le nozze verranno celebrate in Trentino la prossima estate - IlSussidiario.net : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER presto sposi, le loro nozze avverranno in estate in Trentino, tutti i dettagli di gossip.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sposano più : l’annuncio : Ignazio Moser: nessun matrimonio in vista con Cecilia Rodriguez Qualche giorno fa un noto settimanale aveva dichiarato in esclusiva che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano finalmente deciso di convolare a nozze. L’annuncio stato fatto successivamente anche sul piccolo schermo degli italiani. Per la precisione stasera, durante l’ospitata dello sportivo a Rivelo, il programma condotto da Loredana Boccia su Real Time. Purtroppo ...

Ignazio Moser : 'Voglio che Cecilia sia la madre dei miei figli' - : E sul suo passato da assessore è sicurissimo: 'La carriera politica è stata l'esperienza professionale più brutta della mia vita'. Ma a lasciare di sasso tutti sono le parole che Raffaello Tonon ha ...

Rivelo - Ignazio Moser non ha dubbi : "Voglio che Cecilia sia la madre dei miei figli" : Questa sera alle 23.45 andrà in onda su Real Time la seconda puntata di Rivelo , il nuovo programma condotto da Lorella Boccia . L'appuntamento tv - come si apprende dalle anticipazioni - si è fatto ...

Ignazio Moser : "Cecilia Rodriguez? Spero sia la madre dei miei figli" : Secondo appuntamento, stasera, venerdì 23 novembre 2018, alle 23:45, su Real Time, con Rivelo, il nuovo programma di interviste condotto da Lorella Boccia. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati.prosegui la letturaIgnazio Moser: "Cecilia Rodriguez? Spero sia la madre dei miei figli" pubblicato su Gossipblog.it 23 novembre 2018 15:19.

Ignazio Moser : 'Spero che Cecilia sia la madre dei miei figli' : Protagonisti del programma sono volti noti del mondo dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati. Cosa si nasconde dietro al loro sorriso, alle copertine o meglio ancora alle loro ...

Ignazio Moser/ "Cecilia Rodriguez? Questa estate la sposo!" - Rivelo - - IlSussidiario.net : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano. La notizia troverà conferma nel corso della seconda puntata di "Rivelo", tutti i dettagli.

Ignazio Moser annuncia le sue nozze con Cecilia Rodriguez : L’ex gieffino e sportivo Ignazio Moser ama talmente Cecilia Rodriguez che finalmente ha deciso di sposarla, infatti racconta: “Quest’estate porterò all’altare la mia Cecilia”, ha rivelato Moser nel corso di una trasmissione in tv e il matrimonio verrà celebrato in Trentino, in Val di Cembra, dove Francesco Moser, padre di Ignazio, ha rilanciato le vigne di famiglia. Ad anticipare la notizia, rilasciata ...