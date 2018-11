Ida e Riccardo si sono lasciati | è ufficiale | lui frequenta già un’altra

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati : È ufficialmente finita la storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 23 novembre, i due sono tornati in studio per comunicare il loro addio ufficiale. La coppia nata nel Trono Over qualche mese fa, e protagonista anche di Temptation Island "Nip", è dunque scoppiata: dietro a questa rottura, pare ci siano le solite incompatibilità caratteriali. Le Anticipazioni del web, inoltre, ...

Riccardo Muti inaugura la stagione del San Carlo con i ragazzi di NisIda : Il 25 novembre il maestro Riccardo Muti torna al Teatro di San Carlo di Napoli per inaugurare la nuova stagione di Opera e Danza dopo 34 anni. Il maestro dirigerà l’Orchestra e il Coro del San Carlo nel dramma giocoso mozartiano "Così fan tutte". La prova generale aperta agli ospiti dell'Istituto penitenziario minorile di Nisida.Continua a leggere

Lucca - malore alla guIda : morto il pittore Riccardo Benvenuti : Riccardo Benvenuti, noto pittore di Lucca, aveva settantanove anni. Probabilmente è stato colpito da un infarto mentre era al volante. L’artista ha perso il controllo dell’auto provocando un incidente stradale: ferite in modo lieve anche una sessantacinquenne che viaggiava con la nipotina di sei anni.Continua a leggere

