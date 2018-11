Ibra è sempre più vicino | Sì | c' è interesse Si sa che il Milan mi piace

Ibrahimovic - lo stile Juventus e la lezione di umiltà da Capello : “mi urlava sempre - mi disse non ci servi se…” : Zlatan Ibrahimovic ha raccontato un particolare retroscena in merito al suo periodo passato alla Juventus: lo svedese strigliato a più riprese da Capello che gli fece capire una lezione importante sulla sua permanenza in bianconero Zlatan Ibrahimovic non è certamente la persona più umile del mondo. La sua storia, personale e calcistica, è piena di dichiarazioni ad effetto, gesti eclatanti ed episodi che, se non fossi abituati al suo ...

Calciomercato Milan - Albertini : «Ibrahimovic? Io lo vorrei sempre» : MilanO - "Io vorrei sempre Ibrahimovic nella mia squadra, a costo di sapere che la gestione può essere difficoltosa" . Mentre il Milan si interroga su quale nuovo attaccante puntare a gennaio, ...

Calciomercato Milan - si avvicina sempre di più il ritorno di Ibrahimovic : Milan-Ibrahimovic, è nostalgia. Il club rossonero è in grande ripresa nel campionato di Serie A e dopo il successo nel recupero contro il Genoa è volato nuovamente al quarto posto. Adesso la squadra di Gattuso non ha intenzione di fermarsi e le prossime giornate saranno molto importanti per chiarire gli obiettivi della squadra. La dirigenza è pronta ad uno sforzo nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa, si parla di un possibile addio ...

Un bidone è per sempre : Ibrahim Ba - flop totale nel Milan : Ibrahim Ba comincia l’esperienza italiana con la maglia del Milan nell’estate del 1997, acquistato per 11,5 miliardi di lire. Silvio Berlusconi, vedendolo in campo in occasione di una partita amichevole allo Stadio Brianteo di Monza, lo soprannominò Beaujolais nouveau, paragonandolo al vino francese per la sua frizzantezza. Nel corso dei primi due anni trascorsi al Milan era riconoscibile dal soprannome Ibou, ereditato dal ...

Mls - Ibra sempre più recordman : coi Galaxy arriva il 500° gol in carriera : Ieri sera a Toronto, Zlatan Ibrahimovich ha insaccato il suo 500° gol in carriera. E data l'importanza dell'evento ha pensato bene di segnarne uno splendido. Su uno spiovente dalla trequarti di Dos ...