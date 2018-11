I tifosi del River aggrediscono pullman del Boca | rinviata la finale

ilnapolista

(Di sabato 24 novembre 2018) Calciatori sotto shock Sta succedendo di tutto a Buenos Aires. Stasera si sarebbe dovuto giocare la partita di ritorno traPlate eJuniors, partita di ritorno delladi Coppa Libertadores. La partita non si giocherà. C’è stata un’aggressione deidelal passaggio deldelche è stato colpito con pietre. I calciatori delsono sotto shock. L’organizzazione al momento ha solo posticipato l’orario d’inizio della. Ilfa sapere che i suoi calciatori non sono in condizioni di giocare.L'articolo IdeldellailNapolista.